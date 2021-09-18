У Франції наважилися на реставрацію Нотр-Даму через 2,5 роки після пожежі

Пожежа трапилася у квітні 2019 року.

У столиці Франції Парижі через два з половиною роки після пожежі у Соборі Паризької Богоматері, взимку цього року нарешті почнуть реставраційні роботи.

Про це в суботу, 18 вересня, повідомляє "Reuters".

У соборі Нотр-Дам уже закінчили роботи зі зміцнення конструкцій, тому готові приступити до реставрації.

Роботи по відновленню споруди почалися ще 16 квітня 2019 року, коли власне і відбулася пожежа, котра спалила символ Парижу.

Ще тоді колишній президент Франції Еммануель Макрон заявив, що для реставрації собору знадобиться як мінімум пʼять років. Проте у французьких ЗМІ зазначають, що обсяг роботи надто великий, тому повністю відреставрувати споруду за такий короткий проміжок часу не вийде. Попри те, що Макрон пообіцяв відкрити собор для відвідувачів до Олімпійських ігор 2024 року, споруда, побудована у 12 столітті, ще не скоро відчинить свої двері для людей.

Варто відзначити, що осередок загоряння був у районі шпиля, де був ремонт за кілька годин до пожежі. Вогонь цілком спалив деревʼяний дах. Собор всю ніч не могли загасити і зробили це лише вранці після загоряння.

Тепер же у плані реставрації є відновлення цього 96-метрового шпиля, якого спроєктувати ще у 1800 році і обрали для цього нові породи дерев.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на початку вересня у центрі Києва сталася пожежа в костелі Святого Миколая, в результаті якої повністю вигорів органний зал.