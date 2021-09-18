Во Франции решились на реставрацию Нотр-Дама спустя 2,5 года после пожара

Пожар случился в апреле 2019 года.

В столице Франции Париже через два с половиной года после пожара в Соборе Парижской Богоматери, зимой этого года наконец начнут реставрационные работы.

Об этом в субботу, 18 сентября, сообщает "Reuters".

В соборе Нотр-Дам уже закончили работы по укреплению конструкций, поэтому готовы приступить к реставрации.

Работы по восстановлению сооружения начались еще 16 апреля 2019 года, когда собственно и произошел пожар, который сжег символ Парижа.

Еще тогда бывший президент Франции Эммануэль Макрона заявил, что для реставрации собора понадобится как минимум пять лет. Однако во французских СМИ отмечают, что объем работы слишком велик, поэтому полностью отреставрировать здание за такой короткий промежуток времени не получится. Несмотря на то, что Макрона пообещал открыть собор для посетителей до Олимпийских игр 2024 года, сооружение, построенное в 12 веке, еще не скоро откроет свои двери для людей.

Стоит отметить, что очаг возгорания находился в районе шпиля, где был ремонт за несколько часов до пожара. Огонь полностью сжег деревянную крышу. Собор всю ночь не могли потушить и сделали это только утром после возгорания.

Теперь же в плане реставрации является восстановление этого 96-метрового шпиля, который спроектировали еще в 1800 году и выбрали для этого новые породы деревьев.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в начале сентября в центре Киева произошел пожар в костеле Святого Николая, в результате которого полностью выгорел органный зал.