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Вагітна школярка пограбувала інваліда на Волині

Автор
Геннадій Лубенець
Дата публікації
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Iлюстративне фото Новина оновлена 04 жовтня 2021, 18:43
Iлюстративне фото

Суд вирішив оштрафувати молоду маму.

У місті Горохів, що у Волинській області, суд виніс рішення оштрафувати неповнолітню дівчину, яка будучи вагітною викрала мобільний телефон у жінки з інвалідністю.

Про це повідомляють "Волинські новини".

Повідомляється, що неповнолітня учениця школи з села Сільці витягла телефон Prestigio MUZE 7 з сумки, яка була прикріплена до інвалідного візка. Подія сталася 14 лютого 2020 року на вулиці Шевченка біля аптеки "Подорожник".

Дівчина не стала оскаржувати рішення суду і повністю визнала свою провину.

Суд же врахував, що зловмисниця скоїла злочин будучи вагітною, а в цей час має малолітню дитину, і засудив її до штрафу в розмірі 850 гривень.

Горохів на карті України
Горохів на карті України

Як повідомлялося раніше, в Торчині (Волинська область) група ромів накинулася на ветерана АТО/ООС і побила його. Після того, як новина викликала суспільний резонанс, селищний голова звернувся до поліції, СБУ, союзу ветеранів АТО і до "Правому сектору". Роми після цього попросили вибачення в українського військовослужбовця, але швидше за все без втручання правоохоронців справа не обійдеться.

Теги:
#Крадіжка #Пограбування #Волинська область #Злодійство
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