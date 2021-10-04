Поставили на коліна і били ногами: у Волинській області група ромів напала на ветерана АТО (відео)

Учасників бійки вже змусили публічно вибачитися за скоєне

У неділю, 3 жовтня, в Торчині Волинської області група осіб ромської національності вчинила груповий напад на військовослужбовця, який є ветераном АТО.

Відео та подробиці інциденту опублікували в Telegram-каналі "Україна в шоці".

Конкретна причина бійки не повідомляється. Відомо лише, що роми, які напали на АТО-вця перебували напідпитку. Після спроби з ним заговорити військовослужбовець у спокійній формі попросив хлопців відійти убік.

Очевидці стверджують, що ромам це не сподобалося, і вони затіяли бійку. На ролику чітко видно, як чоловік з усіх сил намагається відбитися, але виходить лише захищатися. Незважаючи на те, що військовий впав на коліна, нападники продовжили його бити, в тому числі ногами.

Спочатку була інформація, що правоохоронні органи жодним чином не реагують на те, що трапилося. Однак уже в понеділок, 4 жовтня, в мережі з’явилася відеопублікація голови селищної ради Торчина Юрія Кревського. Чиновник запевнив всіх стурбованих, що, крім поліції, місцева влада звернулася ще й в СБУ, союз ветеранів АТО, а також до "Правого сектора".

Через кілька годин в інтернеті вже поділилися відеороликом, на якому зняли публічне вибачення ромів, які затіяли бійку. Крім самих забіяк, прощення просили і їхні рідні.

"Вибачте, будь ласка, більше цього ніколи не повториться", — заявив один із порушників, ставши на коліна.

Під час своєї промови роми відзначили, що просять вибачення не тільки у потерпілого, а й у всіх українських військових, а також тих місцевих жителів, яким заподіяли дискомфорт своєю поведінкою.

Втім, судячи з активності місцевої влади, лише публічним вибаченням роми не відбудуться. До того ж, згідно з неперевіреною інформацією, під час бійки ветерану АТО зламали ніс. Це веде до того, що без втручання поліцейських не обійдеться.

Бійка в якості реакції на зауваження відбувається нерідко. Як уже повідомляв "Телеграф", подібний інцидент стався нещодавно в Одесі, де на чоловіка напав натовп розлючених підлітків.