Поставили на колени и били ногами: в Волынской области группа ромов напала на ветерана АТО (видео)

Участников драки уже заставили публично извиниться за содеянное

В воскресенье, 3 октября, в Торчине Волынской области группа лиц ромской национальности совершили групповое нападение на военнослужащего, являющегося ветераном АТО.

Видео и подробности инцидента опубликовали в Telegram-канале "Украина в шоке".

Конкретная причина драки не сообщается. Известно лишь, что ромы, напавшие на АТО-вца были в состоянии алкогольного опьянения. После попытки с ним заговорить военнослужащий в спокойной форме попросил ребят отойти в сторону.

Очевидцы утверждают, что ромам это не понравилось и они затеяли драку. На ролике четко видно, как мужчина изо всех сил пытается отбиться, но получается лишь держать защиту. Несмотря на то, что военный упал на колени, нападающие продолжили его избивать, в том числе ногами.

Изначально была информация, что правоохранительные органы никоим образом не реагируют на случившееся. Однако уже в понедельник, 4 октября, в сети появилась видеопубликация головы поселкового совета Торчина Юрия Кревского. Чиновник заверил всех обеспокоенных, что помимо полиции местная власть обратилась еще и в СБУ, союз ветеранов АТО, а также к "Правому сектору".

Спустя несколько часов в интернете уже поделились видеороликом, на котором засняли публичное извинение ромов, затеявших драку. Кроме самих драчунов, прощения просили и их родные.

"Извините, пожалуйста, больше этого никогда не повторится", — заявил один из нарушителей, став на колени.

Во время своей речи ромы отметили, что просят прощения не только у пострадавшего, но и у всех украинских военных, а также тех местных жителей, которым причинили дискомфорт своим поведением.

Впрочем, судя по активности местной власти, лишь публичным извинением ромы не отделаются. К тому же, согласно непроверенной информации, во время драки ветерану АТО сломали нос. Это ведет к тому, что без вмешательства полицейских не обойдется.

Драка в качестве реакции на замечания происходит нередко. Как уже сообщал "Телеграф", подобный инцидент произошел недавно в Одессе, где на мужчину напала толпа разозленных подростков.