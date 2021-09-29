Валили на землю і били самокатом: підлітки в Одесі накинулися на чоловіка через зауваження (відео)

Підлітки побили чоловіка кулаками і самокатом за те, що він попросив їх не шуміти

У мережу потрапило відео з камери відеоспостереження в центрі Одеси, де група підлітків напала на чоловіка через зауваження.

Про інцидент повідомляє місцевий Телеграм-канал.

Відомо, що бійка сталася в ніч з 28 на 29 вересня. Близько опівночі на Приморській, 35 розбушувалася група підлітків на скутерах і самокатах, і місцевий житель зробив зауваження порушникам тиші.

Реакція була агресивною: четверо молодиків напали на чоловіка зі спини, повалили його на землю і навіть били самокатом. Потерпілому довелося відбиватися камінням з землі. Благо, що він був міцної статури і зміг вистояти.

Чи звернувся одесит в поліцію — невідомо. Однак інтернет-користувачі вимагають копів знайти хуліганів по відео і покарати їх.

Раніше "Телеграф" повідомляв про побиття кримського татарина в лікарні Ростовської області. Український омбудсмен повідомила, що політв’язня, який переніс інсульт, повалили на землю і побили тюремники за те, що він говорив рідною кримськотатарською мовою.