Катували та поголили бороду: в лікарні РФ тюремники побили літнього кримчанина після інсульту

Омбудсмен каже, що напад на політв’язня — акт помсти Кремля за кримськотатарську мову

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова заявила про тортури щодо кримського татарина Сервета Газієва, якого незаконно утримують у тюремній лікарні Ростовської області. Незважаючи на те, що 61-річний політв’язень переніс мікроінсульт, російські тюремники повалили його на підлогу, били в спину і насильно поголили йому бороду.

Про це омбудсмен розповіла на своїй сторінці в "Фейсбуці".

Відомо, що Газієва затримали ще в 2019 році через записи розмов на політичну тематику, на основі чого його звинуватили в тероризмі. Незважаючи на відсутність доказів і погіршення здоров’я політв’язня, чоловіка продовжують утримувати за гратами, періодично знущаючись над ним.

Денисова каже, що останній напад — це акт помсти Кремля за те, що на суді він говорить виключно кримськотатарською мовою і постійно відстоює свої права і позицію.

Український омбудсмен говорить: те, що відбувається з кримчанином — тортури, нелюдське поводження і порушення статті 3 Конвенції про захист прав людини і основних свобод. З приводу тортур вона вже звернулася до колеги з РФ Тетяни Москалькової, генпрокурора Росії Ігоря Краснова і верховного комісара ООН Мішель Бачелет, а також Комісара Ради Європи з прав людини Дуні Міятовича і голови ОБСЄ Анн Лінде, у яких просить допомоги у звільненні всіх в’язнів Кремля.

Нагадаємо, в окупованому Криму тривають затримання представників татарського населення і в невідомому напрямку вивезли Ельдара Менсеітова.