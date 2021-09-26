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У центрі Києва до втрати свідомості побили вуличного музиканта Денчика (відео)

Автор
Анна Дворовенко
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Автор
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У Києві побили вуличного музиканта, якого всі знають як Денчика Новина оновлена 26 вересня 2021, 12:36
У Києві побили вуличного музиканта, якого всі знають як Денчика

Хлопець активно веде свої сторінки у соцмережах та користується популярністю

У центрі Києва група невідомих осіб побила вуличного музиканта, якого місцеві знають як Денчика. Інцидент стався в ніч на неділю, 26 вересня.

Відповідне відео зняли очевидці та опублікували у мережі. На ньому вуличний артист із закривавленим обличчям спочатку лежить на асфальті, а коли його підняли на ноги, він виглядав розгублено та взагалі не говорив ні слова.

Коментатори на відео зазначили, що хтось "вирубив Денчика з одного удару" та позначили сторінку Дениса Опари (так звати постраждалого).

Жодних деталей про причини конфлікту та його наслідки не повідомляється. Також поки невідомо у якому стані перебуває музикант.

Додамо, що відео з побиттям він розмістив у сторіз на власній сторінці у Instagram, однак жодних коментарів з цього приводу не давав.

Обережно! Відео 18+. Присутня ненормативна лексика та сцени насильства!

Варто зазначити, що Денис Опара (він же Денчик) має 146 тисяч підписників у Instagram та понад 1,2 мільйони у TikTok. Денчик родом з Харкова, де він тривалий час виступав на вулиці, у торговельних центрах та метро. Там у нього були навіть свої шанувальники.

У Києві досвід вуличного артиста виявився не таким вдалим і він вже неодноразово зіштовхувався з негативом, зокрема наприкінці березня цього року його побили та грозилися відрізати пальця за виконання пісні російського репера Моргенштерна.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у Миколаєві пасажири маршрутки побили водія вантажівки, який не поділив дорогу з автобусом та "підрізав" його.

Теги:
#Київ #Бійка #Вуличний музика
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