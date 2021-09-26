В центре Киева до потери сознания избили уличного музыканта Денчика (видео)

Парень активно ведет свои страницы в соцсетях и пользуется популярностью

В центре Киева группа неизвестных лиц избила уличного музыканта, которого местные знают как Денчика. Инцидент произошел в ночь на воскресенье, 26 сентября.

Соответствующее видео сняли очевидцы и опубликовали в сети. На нем уличный артист с окровавленным лицом сначала лежит на асфальте, а когда его подняли на ноги, он выглядел растерянно и вообще не говорит ни слова.

Комментаторы на видео отметили, что кто-то "вырубил Денчика с одного удара" и отметили страницу Дениса Опары (так зовут пострадавшего).

Никаких деталей о причинах конфликта и его последствиях не сообщается. Также пока неизвестно в каком состоянии находится музыкант.

Добавим, что видео с избиением он разместил в сториз на своей странице в Instagram, однако никаких комментариев по этому поводу не давал.

Осторожно! Видео 18+. Присутствует ненормативная лексика и сцены насилия!

Стоит отметить, что Денис Опара (он же Денчик) имеет 146 тысяч подписчиков в Instagram и более 1,2 миллиона в TikTok. Денчик родом из Харькова, где он долгое время выступал на улице, в торговых центрах и метро. Там у него были даже свои поклонники.

В Киеве опыт уличного артиста оказался не таким удачным и он уже неоднократно сталкивался с негативом, в частности в конце марта этого года его избили и грозились отрезать палец за исполнение песни российского рэпера Моргенштерна.

Как сообщал "Телеграф" ранее, в Николаеве пассажиры маршрутки избили водителя грузовика, который не поделил дорогу с автобусом и "подрезал" его.