По Тернополю вночі носилися буйволи-втікачі (відео)

Крім огорожі тварини нічого не пошкодили.

Пара буйволів в ніч на 4 жовтня навела галасу в Тернополі. Пара великих ссавців втекла з парку "Топільче" і відправилася досліджувати місто.

Кадри цікавих тварин були оприлюднені в Фейсбук спільноти "Від Тарнополя до Тернополя".

"А як пройшли ваші вихідні?", — запитали автори поста.

Спочатку тварини розгулювали по парку, а потім вийшли на проїжджу частину на вулиці Руській.

Як повідомляє ZAXID.net, бик і корова втекли з огорожі близько 22 години.

За даними заступника голови управління парків Тернополя Михайла Ткача, їх загін закритий трьома рівнями зборів. Перший рівень їм вдалося пройти через ворота, які вони просто зсунули. Решта огорожі 300-кілограмові тварини змогли продавити своєю вагою.

Він зазначив, що буйволів змогли швидко відловити і повернути назад в парк. В даний час проводиться ремонт загородження.

Ткач запевнив, що буйволи в місті нічого не пошкодили, крім уже згаданого огорожі. Також не було інформації про те, чи постраждали від їх дій перехожі, так що можна припустити, що люди відбулися незабутніми враженнями від зустрічі з такими незвичними мешканцями міста.

Топільче на карті Тернополя

Як відомо, тваринний куточок у парку "Топільче" відкритий в 1980-х роках. Там крім буйволів проживають лані, коні, вівці, лебеді, павичі і навіть страуси. Всього близько п’ятдесяти видів тварин.

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