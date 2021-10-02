"Такі няшечки": біля української станції "Академік Вернадський" народилися тюленята (фото)

Одне з немовлят не змогло вижити.

На Аргентинських островах поблизу української станції "Академіка Вернадського" почали розмножуватися тюлені Ведделла — народилися уже троє малят, двоє з яких самиці та один самець.

Про це в суботу, 2 жовтня, повідомляє Національний антарктичний науковий центр на сторінці у Facebook.

Не всім новонародженим тюленятам вдалося вижити, самець з невідомої причини помер. Біологи центру будуть виясняти, чому це сталося.

Що стосується самиць, то вони виглядають здоровими і активно рухаються. Перше маля полярники назвали на честь протоки, поблизу якої і народилася самиця — Пенола. Другому немовляті імʼя давав дизеліст Олександр Книжатко, котрий першим знайшов тюленят, і сталося це якраз перед його днем народження. Чоловік назвав новонароджену Кралею.

Маленькі тюлені народилися поблизу станції "Академіка Вернадського"

Одному з малят не вдалося вижити

Нині вага тюленят становить 25 кілограмів, проте враховуючи жирність молока їхньої матері, через місяць, коли закінчиться період годування, вони важитимуть приблизно 90 кілограмів. Таким чином малята будуть запасатися перед тим, як муситимуть самі шукати їжу. Варто відзначити, що уже через тиждень після народження маленькі тюлені зможуть плавати у воді.

Самиць назвали Пенолою та Кралею

Коли матір тюленят буде закінчувати вигодовування, вона знову буде готовою до запліднення.

Користувачі соцмереж активно відреагували на опубліковану новину та фото малят.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на початку серпня цього року у французькому зоопарку Боваль народилися панди-близнюки.