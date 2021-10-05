Під Тернополем дівчині відірвало руку в ДТП: з’явилися подробиці (фото)

Всього в ДТП постраждали три людини.

Поблизу села Озерна під Тернополем в ніч на 5 жовтня зіткнулися вантажівка DAF під керуванням водія 1967 року народження і мікроавтобус Mercedes Benz Sprinter. В аварії постраждала молода дівчина зі Львова, яка втратила кисть, а також ще двоє людей.

Про це повідомляє патрульна поліція області.

Коли правоохоронці прибули на місце ДТП дівчині намагалися допомогти небайдужі. Патрульні Володимир Палій і Андрій Мартинюк наклали джгут на відірвану кінцівку і не давали дівчині втратити свідомість до прибуття медиків.

Водій мікроавтобуса в ДТП не постраждав

Всього в аварії постраждали троє людей, вони отримали травми різного ступеня тяжкості. Крім львів’янки постраждали два жителі Хмельницького і Тернополя.

Водій мікроавтобуса "влетів" в вантажівку

Попередньо причиною ДТП стало те, що 28-річний водій мікроавтобуса відволікся від керування транспортним засобом і не дотримувався дистанції. Слідчі продовжують вивчення матеріалів справи — у обох водіїв взяли проби на алкоголь.

Раніше "Телеграф" писав, що у Львівській області зіткнулися п’ять автомобілів — в ДТП брала участь вантажівка.