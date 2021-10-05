Под Тернополем девушке оторвало руку в ДТП: появились подробности (фото)

Всего в ДТП пострадали три человека.

Близ села Озерная под Тернополем в ночь на 5 октября столкнулись грузовик DAF под управлением водителя 1967 года рождения и микроавтобус Mercedes Benz Sprinter. В аварии пострадала молодая девушка со Львова, которая лишилась кисти, а также еще два человека.

Об этом сообщает патрульная полиция области.

Когда правоохранители прибыли на место ДТП девушке пытались помочь окружающие. Патрульные Владимир Палий и Андрей Мартынюк наложили жгут на оторванную конечность и не давали девушке потерять сознание до прибытия медиков.

Водитель микроавтобуса в ДТП не пострадал

Всего в аварии пострадали трое людей, они получили травмы различной степени тяжести. Кроме львовянки пострадали два жителя Хмельницкого и Тернополя.

Водитель микроавтобуса "влетел" в грузовик

Предварительно причиной ДТП стало то, что 28-летний водитель микроавтобуса отвлекся от управления транспортным средством и не придерживался дистанции. Следователи продолжают изучение материалов дела — у обоих водителей взяли пробы на алкоголь.

Ранее "Телеграф" писал, что во Львовской области столкнулись пять автомобилей — в ДТП участвовал грузовик.