На Донбасі затримали бойовика, який воював з Захарченком, штурмував ДАП і Дебальцеве
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Що стало причиною затримання, пропагандист не уточнив.
На окупованих територіях Донецької області бойовики затримали одного з місцевих "командирів" Петра Ручьева.
Про це повідомили на каналі російського пропагандиста Семена Пегова WarGonzo
Ручьев відомий також по позивних "Дизель" і "Батерфляй", він брав участь у війні на Донбасі з 2014 року і керував одним з танкових підрозділів т.зв. "ДНР".
Відомо, що він брав участь у штурмі Донецького аеропорту і боях за Дебальцеве. Крім того, він разом з Олександром Захарченком брав участь у захопленні Шахтарська.
У росЗМІ вказали, що його звинувачують у вимаганні та присвоєння нерухомості. Зокрема один з бойовиків звинуватив Ручьева в тому, що той нібито забрав у нього грошове забезпечення в розмірі 145 тисяч рублів.
У Ручьева є свій профіль на сайті "Миротворець". Там зазначено, що він є уродженцем міста Магнітогорськ, що в Челябінській області (РФ).
Відзначається, що він закінчив Челябінський танковий інститут, а армійську службу проходив в одній з військових частин в Карачаєво-Черкеської республіки (РФ).
Як повідомлялося раніше, в Києві українські правоохоронці затримали бойовика збройного формування "Оплот". Чоловіка звинувачують в участі в боях біля міста Ясинувата.
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