Укр

На Донбассе задержали боевика, который воевал с Захарченко, штурмовал ДАП и Дебальцево

Автор
Геннадий Лубенец
Дата публикации
Читати українською
Автор
68
Петр Ручьев Новость обновлена 05 октября 2021, 22:29
Петр Ручьев

Что стало причиной задержания, пропагандист не уточнил.

На оккупированных территориях Донецкой области боевики задержали одного из местных "командиров" Петра Ручьева.

Об этом сообщили на канале российского пропагандиста Семена Пегова WarGonzo

Ручьев известен также по позывных "Дизель" и "Батерфляй", он принимал участие в войне на Донбассе с 2014 года и руководил одним из танковых подразделений т.н. "ДНР".

Известно, что он принимал участие в штурме Донецкого аэропорта и боях за Дебальцево. Кроме того он вместе с Александром Захарченко принимал участие в захвате Шахтерска.

В росСМИ указали, что его обвиняют в вымогательстве и присвоении недвижимости. В частности один из боевиков обвинил Ручьева в том, что тот якобы забрал у него денежное довольствие в размере 145 тысяч рублей.

У Ручьева есть свой профиль на сайте "Миротворец". Там указано, что он является уроженцем города Магнитогорск, что в Челябинской области (РФ).

Отмечается, что он окончил Челябинский танковый институт, а армейскую службу проходил в одной из воинских частей в Карачаево-Черкесской республике (РФ).

Ручьев на Миротворце
Ручьев на Миротворце

Как сообщалось ранее, в Киеве украинские правоохранители задержали боевика вооруженного формирования "Оплот". Мужчину обвиняют в участии в боях возле города Ясиноватая.

Теги:
#Задержание #ОРДЛО
В ГФС готовятся рассчитывать "теневые" доходы украинцев
Экономика и Финансы
Найдут всех: власти придумали, как ловить уклонистов от налогов
Дата публикации
Дата публикации
Категория
В ГФС готовятся рассчитывать "теневые" доходы украинцев
Найдут всех: власти придумали, как ловить уклонистов от налогов
Дата публикации
Категория
Ситуация насчет ограничений для путешественников в страны ЕС останется стабильной еще две недели
Несмотря на ухудшение COVID-обстановки, ЕС решил пока не отгораживаться от украинских туристов
Дата публикации
Категория
Бывшая сотрудница Facebook Фрэнсис Хоген
Кто такая Фрэнсис Хоген и зачем она пошла против Facebook: история борьбы одного человека против корпорации
Дата публикации
Категория
На фото - капитан Артур Ерохин
Появилось новое видео, как капитан напал на подростков в Чернигове и погиб
Дата публикации
Категория
Врач-косметолог Алла Дворянин
Как ухаживать за кожей осенью и что ее "убивает" — интервью с косметологом Аллой Дворянин