На Донбассе задержали боевика, который воевал с Захарченко, штурмовал ДАП и Дебальцево

Что стало причиной задержания, пропагандист не уточнил.

На оккупированных территориях Донецкой области боевики задержали одного из местных "командиров" Петра Ручьева.

Об этом сообщили на канале российского пропагандиста Семена Пегова WarGonzo

Ручьев известен также по позывных "Дизель" и "Батерфляй", он принимал участие в войне на Донбассе с 2014 года и руководил одним из танковых подразделений т.н. "ДНР".

Известно, что он принимал участие в штурме Донецкого аэропорта и боях за Дебальцево. Кроме того он вместе с Александром Захарченко принимал участие в захвате Шахтерска.

В росСМИ указали, что его обвиняют в вымогательстве и присвоении недвижимости. В частности один из боевиков обвинил Ручьева в том, что тот якобы забрал у него денежное довольствие в размере 145 тысяч рублей.

У Ручьева есть свой профиль на сайте "Миротворец". Там указано, что он является уроженцем города Магнитогорск, что в Челябинской области (РФ).

Отмечается, что он окончил Челябинский танковый институт, а армейскую службу проходил в одной из воинских частей в Карачаево-Черкесской республике (РФ).

Ручьев на Миротворце

Как сообщалось ранее, в Киеве украинские правоохранители задержали боевика вооруженного формирования "Оплот". Мужчину обвиняют в участии в боях возле города Ясиноватая.