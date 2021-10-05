Завдяки музею-феномену на Харківщині вперше за півстоліття зайнялися дорогами: люди на радощах обіймають робочих

В останній раз дорогою займалися в далеких 80-их

У Пархомівці Харківської області через багато десятків років нарешті взялися за ремонт доріг. Причина тому — Пархомівський художній музей, де зібрані роботи багатьох відомих художників.

Про це на своїй сторінці в соцмережі розповів керівник ініціативної групи популяризації музею Микола Давидюк.

За його словами, в 20-их числах вересня робітники почали ремонт дороги в Пархомівці, і будуть ремонтувати її ще пару тижнів, поки погода буде сухою і теплою.

При цьому, в останній раз дорогами в районі займалися в 1980-их роках, і місцеві жителі так зраділи змінам, що носять тепер фрукти і овочі для робітників, і обіймають їх на радощах.

"Для нас дуже важливо показати населенню, що тригером ремонту став саме музей. Без нього ремонт дороги міг би і не розпочатися ще 30-40 років, — пише Давидюк. — Ми хочемо довести, що культура і віртуальні активи можуть змінювати країну. І перші кроки вже зроблені".

Варто зауважити, що раніше "Телеграф" побував в Пархомівському музеї, і публікував репортаж звідти про картини Левітана, Васнецова, Шишкіна, Шевченка.