Завдяки музею-феномену на Харківщині вперше за півстоліття зайнялися дорогами: люди на радощах обіймають робочих
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 35
В останній раз дорогою займалися в далеких 80-их
У Пархомівці Харківської області через багато десятків років нарешті взялися за ремонт доріг. Причина тому — Пархомівський художній музей, де зібрані роботи багатьох відомих художників.
Про це на своїй сторінці в соцмережі розповів керівник ініціативної групи популяризації музею Микола Давидюк.
За його словами, в 20-их числах вересня робітники почали ремонт дороги в Пархомівці, і будуть ремонтувати її ще пару тижнів, поки погода буде сухою і теплою.
При цьому, в останній раз дорогами в районі займалися в 1980-их роках, і місцеві жителі так зраділи змінам, що носять тепер фрукти і овочі для робітників, і обіймають їх на радощах.
"Для нас дуже важливо показати населенню, що тригером ремонту став саме музей. Без нього ремонт дороги міг би і не розпочатися ще 30-40 років, — пише Давидюк. — Ми хочемо довести, що культура і віртуальні активи можуть змінювати країну. І перші кроки вже зроблені".
Варто зауважити, що раніше "Телеграф" побував в Пархомівському музеї, і публікував репортаж звідти про картини Левітана, Васнецова, Шишкіна, Шевченка.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-