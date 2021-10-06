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"У військкомат і на нуль — міни шукати": українців насмішив мітинг молоді "проти війни" у Миколаєві

Автор
Олена Вєчканова
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Автор
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Повідомляється, що акція протесту була малочисельною Новина оновлена 06 жовтня 2021, 08:35
Повідомляється, що акція протесту була малочисельною

Акцію начебто оперативно перервали поліцейські

У вівторок, 5 жовтня, в Миколаєві відбувся "камерний" мітинг молодих хлопців, які висловлювали своє невдоволення війною на Донбасі.

Як повідомляє місцеве видання "Преступности.НЕТ", в акції взяло участь всього лише близько десяти чоловік. Користувачі мережі вже назвали подію проплаченим ходом когось із політиків. "Телеграф" розбирався в тому, що трапилося.

Однією із головних претензій більшості коментаторів є місце проведення мітингу. Хлопці зібралися на перехресті проспекту Центрального і вулиці Садової. Протестуючі з плакатами "Україна — не Америка", "Геть війну", "Ми втомилися від війни" навіть не подумали прийти до будівлі будь-якого з місцевих муніципалітетів. Саме тому абсолютно незрозуміло, кому адресовані їхні обурення.

Також в мережі говорять, що акція була нечисленною — попозувати на фото вийшло близько десяти осіб. Не зміг мітинг "похвалитися" і тривалістю: хлопців нібито змусила розійтися поліція. Однак місцеві жителі стверджують, що ніякого втручання правоохоронців не було, а "мітинг проти війни" розійшовся так само швидко, як і зібрався.

Хто саме був організатором подібного заходу, невідомо. У коментарях до Facebook-публікації миколаївського активіста Іллі Зелінського, а також у Telegram припустили, що подібні акції зіграють на руку російським окупантам або ж одній із українських політичних партій.

"Жесть, зробили це не самовільно, а, швидше за все, за 500 гривень. Обличчя прикривають, жінок серед них немає. Швидше за все, звичайна босота, готова постояти клоуном за пивас", "Кого там розігнали, дурниці, там три каліки стояло", "Хто втомився від війни, дарую шість ключів від дуже комфортабельних квартир в Донецьку! Завтра! Поїде "це" туди? Це питання! Звертайтеся!", ""Ані усталі", вони хоч знають, що таке війна? Вир*дки", "Наче 9 травня ще нескоро, а піонери вже щось мутять", "Чергові 230-гривневі", — діляться своїми враженнями від акції користувачі соцмереж.

Цікаво, що знайшлися і ті, кому припала до душі така задумка.

"Може, це і акція за гроші, але посил здоровий, чим швидше зміцниться економіка, тим швидше закінчиться війна із потрібним результатом, якщо це взагалі потрібно", "А в чому провокація, власне? В тому, що людям набридла ця війна, і країна зі швидкістю світла мчить в прірву? у цьому провокація? " — кажуть інакодумці.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що один з останніх мітингів на підтримку політичної партії "ОПЗЖ" був проплачений. Кореспонденту вдалося зняти момент передачі грошей учасникам акції.

Теги:
#Миколаїв #Мітинг #реакція соцмереж
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