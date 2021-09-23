Скільки платять за мітинг ОПЗЖ в Києві: момент передачі грошей потрапив на відео

Наш кореспондент зняв на відео, як мітингувальникам платять за підтримку опозиційної політсили

У четвер, 23 вересня, біля парламенту в центрі Києва проходить відразу три масштабних акції протесту: SaveФОП, "Авто-Євро-Сила" і мітинг ОПЗЖ. І поки на перших двох відбуваються бійки, прихильникам ОПЗЖ роздають гроші.

Момент зняв кореспондент "Телеграфа", який знаходиться на місці подій.

На відео можна побачити, як молода людина білій куртці дістає з кишені по 400 грн і платить тим, хто взяв участь в акції. Хлопець робить це з переляканим обличчям і як би непомітно, а дівчина з блокнотом записує, кому вони заплатили.

Автор відео — Ян Доброносов, "Телеграф".

Нагадаємо, під час мітингу ФОПовців активісти підійшли до загорожі, вигукуючи гасла, і їх почали відтісняти силовики. В один момент ситуація стала загострюватися, мітингувальники не хотіли відходити назад і кидали в силовиків папірцями і намагалися їх відштовхнути. Фоторепортаж зіткнень дивіться за посиланням.

Раніше ми також повідомляли, що депутати від ОПЗЖ проігнорували святкове засідання Ради в День Державного Прапора.