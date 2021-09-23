Сколько платят за митинг ОПЗЖ в Киеве: момент передачи денег попал на видео

Наш корреспондент снял на видео, как митингующим платят за поддержку оппозиционной политсилы

В четверг, 23 сентября, у парламента в центре Киева проходит сразу три масштабных акции протеста: SaveФОП, "Авто-Евро-Сила" и митинг ОПЗЖ. И пока на первых двух происходят потасовки, сторонникам ОПЗЖ раздают деньги.

Момент заснял корреспондент "Телеграфа", который находится на месте событий.

На видео можно увидеть, как сидящий в белой куртке молодой человек достает из кармана по 400 грн и платит тем, кто поучаствовал в акции. Парень делает это с испуганным лицом и как бы незаметно, а девушка с блокнотом записывает, кому они заплатили.

Автор видео — Ян Доброносов, "Телеграф".

Напомним, во время митинга ФОПовцев активисты подошли к заграждению, выкрикивая лозунги, и их начали оттеснять силовики. В один момент ситуация стала накаляться, митингующие не хотели отходить назад и бросали в силовиков бумажками и пытались их оттолкнуть. Фоторепортаж столкновений смотрите по ссылке.

Ранее мы также сообщали, что депутаты от ОПЗЖ проигнорировали праздничное заседание Рады в День Государственного Флага.