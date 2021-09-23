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Под Верховной Радой начались столкновения (эксклюзивные фото и видео)

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Силовики оттесняют протестующий под Верховной Радой. Новость обновлена 23 сентября 2021, 12:12
Силовики оттесняют протестующий под Верховной Радой.

Один из митингов пошел не по плану.

Во время акции SaveФОП у здания Верховной Рады 23 сентября произошла потасовка с полицией.

Об этом сообщает корреспондент "Телеграфа" с места происшествия.

Силовики оттесняют протестующих от Верховной Рады
Силовики оттесняют протестующих от Верховной Рады
Протестующих под Верховной Радой захватили в "тиски" правоохранителей
Протестующих под Верховной Радой захватили в "тиски" правоохранителей

Во время митинга ФОПовцы подошли к заграждению, выкрикивая лозунги, их начали оттеснять силовики. В один момент ситуация стала накаляться, митингующие не хотели отходить назад и бросали в силовиков бумажками и пытались их оттолкнуть. Правоохранители зажали их с двух сторон и оттеснили за дорогу. Отметим, что часть протестующих ушла самостоятельно.

Про пострадавших и задержанных в результате потасовки не сообщается. Напомним, что в связи с двумя заседаниями Верховной Рады в правительственный квартал стянули дополнительные силы правопорядка.

Ранее "Телеграф" писал, что под стенами Верховной Рады проходит сразу три митинга. Кроме ФОПовцев протестуют ОПЗЖ и водители машин на еврономерах.

Предприниматели вышли в поддержку законопроектов №3853-1 и №3853-2 про отмену кассовых аппаратов. В самом начале митинга задержали лидера движения SaveФОП Сергея Доротича.

Теги:
#Верховная Рада #Столкновения #силовики #SaveФОП
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