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Під Верховною Радою почалися зіткнення (ексклюзивні фото та відео)

Автор
Галина Михайлова
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Силовики відтісняють протестуючих під Верховною Радою. Новина оновлена 23 вересня 2021, 12:12
Силовики відтісняють протестуючих під Верховною Радою.

Один з мітингів пішов не за планом.

Під час акції SaveФОП біля будівлі Верховної Ради 23 вересня відбулась бійка з поліцією.

Про це повідомляє кореспондент "Телеграфа" з місця події.

Силовики відтісняють протестувальників від Верховної Ради
Силовики відтісняють протестувальників від Верховної Ради
Протестувальників під Верховною Радою захопили в "лещата" правоохоронців
Протестувальників під Верховною Радою захопили в "лещата" правоохоронців

Під час мітингу ФОПівці підійшли до загорожі, вигукуючи гасла, їх почали відтісняти силовики. В один момент ситуація стала загострюватися, мітингувальники не хотіли відходити назад і кидали в силовиків папірцями і намагалися їх відштовхнути. Правоохоронці затиснули їх з двох сторін і відтіснили за дорогу. Відзначимо, що частина протестуючих пішла самостійно.

Про постраждалих та затриманих в результаті бійки не повідомляється. Нагадаємо, що в зв’язку з двома засіданнями Верховної Ради в урядовий квартал стягнули додаткові сили правопорядку.

Раніше "Телеграф" писав, що під стінами Верховної Ради проходить одразу три мітинги. Крім ФОПівців протестують ОПЗЖ і водії машин на єврономерах.

Підприємці вийшли на підтримку законопроєктів №3853-1 і №3853-2 про скасування касових апаратів. На самому початку мітингу затримали лідера руху SaveФОП Сергія Доротича.

Теги:
#Верховна Рада #Зіткнення #силовики #SaveФОП
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