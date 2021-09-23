Під Верховною Радою почалися зіткнення (ексклюзивні фото та відео)

Один з мітингів пішов не за планом.

Під час акції SaveФОП біля будівлі Верховної Ради 23 вересня відбулась бійка з поліцією.

Про це повідомляє кореспондент "Телеграфа" з місця події.

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Під час мітингу ФОПівці підійшли до загорожі, вигукуючи гасла, їх почали відтісняти силовики. В один момент ситуація стала загострюватися, мітингувальники не хотіли відходити назад і кидали в силовиків папірцями і намагалися їх відштовхнути. Правоохоронці затиснули їх з двох сторін і відтіснили за дорогу. Відзначимо, що частина протестуючих пішла самостійно.

Про постраждалих та затриманих в результаті бійки не повідомляється. Нагадаємо, що в зв’язку з двома засіданнями Верховної Ради в урядовий квартал стягнули додаткові сили правопорядку.

Раніше "Телеграф" писав, що під стінами Верховної Ради проходить одразу три мітинги. Крім ФОПівців протестують ОПЗЖ і водії машин на єврономерах.

Підприємці вийшли на підтримку законопроєктів №3853-1 і №3853-2 про скасування касових апаратів. На самому початку мітингу затримали лідера руху SaveФОП Сергія Доротича.