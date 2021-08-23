ОПЗЖ проігнорувала урочисте засідання Ради з нагоди Дня Прапора: ексклюзивні фото

Депутати від ОПЗЖ проігнорували святкове засідання Ради.

У понеділок, 23 серпня, в День Державного Прапора, Верховна Рада України зібралася на позачергове пленарне засідання.

Після того, як в Києві пройшов саміт "Кримська платформа" для спільного вироблення шляхів деокупацію Криму, депутати планують розглянути відповідний проект постанови №5775 про звернення до міжнародних партнерів України.

Варто відзначити, що фракція "Опозиційна платформа — За життя" в повному складі вирішила проігнорувати це засідання. Представники політсили пояснили, що таким чином хочуть висловити свій протест діям влади.

Як повідомляє кореспондент "Телеграфу", місця ОПЗЖ в парламенті пустують:

Автор фото: Ян Доброносов, "Телеграф".

Решта нардепів відповідально підійшла до важливого засідання — прийшли до парламенту у вишиванках та національних костюмах кримських татар. Крім того, на позачерговій сесії присутні іноземні гості, які знаходяться в Україні з офіційним візитом.

Зокрема, парламентські делегації Австрії, Великобританії, Грузії, Естонії, Йорданії, Латвії, Литви, Німеччини, Польщі, Румунії.

Нагадаємо, сьогодні, 23 серпня, в Києві відбувся саміт Кримської платформи. У заході взяли участь представники 46 міжнародних делегацій. За підсумками саміту всі делегати приєдналися до загальної Декларації.