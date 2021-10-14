На Одещині жінка каменем забила 36-річного чоловіка і кинула тіло в канал (фото)

Перед смертю чоловік випивав у компанії своєї знайомої

В Одеській області жінка каменем вбила чоловіка, після чого скинула його тіло в канал. Таким чином зловмисниця намагалася приховати злочин.

Про це у четвер, 14 жовтня, повідомляє Головне управління Нацполіції у Одеській області.

Трагедія сталася у місті Ізмаїл. Зʼясувалося, що між 45-річною жінкою та 36-річним чоловіком під час застілля сталася сварка. У якийсь момент власниця будинку схопила в руки камінь та вдарила товариша по голові. Від отриманого удару чоловік помер на місці, а коли жінка зрозуміла, що сталося, то викинула тіло у канал неподалік будинку.

Небіжчика у воді виявили місцеві жителі, які і викликали правоохоронців. Під час огляду помешкання підозрюваної знайшли знаряддя вбивства та інші речові докази.

У разі, якщо провину жінки доведуть, то їй загрожує до 15 років позбавлення волі за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України. Зараз підозрювану утримують в СІЗО.

Жінка скинула труп у канал

Тіло чоловіка знайшли місцеві жителі

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