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На Одещині жінка каменем забила 36-річного чоловіка і кинула тіло в канал (фото)

Автор
Анна Дворовенко
Дата публікації
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В Ізмаїлі у каналі знайшли тіло чоловіка Новина оновлена 14 жовтня 2021, 17:13
В Ізмаїлі у каналі знайшли тіло чоловіка

Перед смертю чоловік випивав у компанії своєї знайомої

В Одеській області жінка каменем вбила чоловіка, після чого скинула його тіло в канал. Таким чином зловмисниця намагалася приховати злочин.

Про це у четвер, 14 жовтня, повідомляє Головне управління Нацполіції у Одеській області.

Трагедія сталася у місті Ізмаїл. Зʼясувалося, що між 45-річною жінкою та 36-річним чоловіком під час застілля сталася сварка. У якийсь момент власниця будинку схопила в руки камінь та вдарила товариша по голові. Від отриманого удару чоловік помер на місці, а коли жінка зрозуміла, що сталося, то викинула тіло у канал неподалік будинку.

Небіжчика у воді виявили місцеві жителі, які і викликали правоохоронців. Під час огляду помешкання підозрюваної знайшли знаряддя вбивства та інші речові докази.

У разі, якщо провину жінки доведуть, то їй загрожує до 15 років позбавлення волі за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України. Зараз підозрювану утримують в СІЗО.

Жінка скинула труп у канал
Жінка скинула труп у канал
Тіло чоловіка знайшли місцеві жителі
Тіло чоловіка знайшли місцеві жителі

Раніше "Телеграф" повідомляв про жорстоке вбивство 10-річної дівчинки на Сумщині. Вітчим ввечері так сильно побив дитину, що на ранок знайшов її мертвою. Мати померлої дівчинки жодним чином не допомогла їй після отриманих травм.

Теги:
#Вбивство #Одеська область #Ізмаїл #Національна поліція України
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