Уберегти не встигли: 10-річну Майю вітчим вбив між зверненням її батька в соцслужбу і візитом соцпрацівників

Незважаючи на пияцтво, скандали і знущання, сім’я з чотирма дітьми на обліку як "неблагополучна" не перебувала

Діти гинуть не тільки в ДТП, на дорогах або під час якихось своїх ризикованих розваг. Деяких з них смерть знаходить в, здавалося б, найбільш безпечному місці — вдома — і від рук близьких або членів своєї сім’ї, як це недавно сталося в місті Глухів на Сумщині.

Чергова трагедія сталася в невеликому селі Паладь-Комарівці Сюртенскої сільської громади Ужгородського району Закарпатської області. У неділю, 3 жовтня, вранці в поліцію по лінії "102" надійшло повідомлення від 34-річного громадянина про те, що напередодні ввечері він перебував в нетверезому стані та побив 10-річну пасербицю. А вранці виявив її в ліжку без ознак життя.

Медики та слідчо-оперативна група, приїхавши на місце події, констатували смерть дівчинки. У поліції відомості по даному факту внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань по п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України, тобто, умисне вбивство малолітньої дитини. Підозрюваного у злочині затримали та помістили в ізолятор тимчасового тримання.

Підозрюваний у вбивстві прийомної доньки затриманий

Розбираючись в обставинах події, правоохоронці з’ясували, що в той момент вдома знаходилася і мати дівчинки, проте ніяких дій, щоб уберегти дочку, врятувати її від знущань і надати їй своєчасну допомогу вона не зробила. Останню ніч нещасна провела з болем, в сльозах, а мати залишалася в сусідній кімнаті. І така поведінка жінки не залишиться безкарною — слідчі відкрили по даному факту ще одне кримінальне провадження за ч. 3 ст. 135 КК України (залишення в небезпеці, що спричинило смерть людини). Покарання за цією статтею передбачено у вигляді обмеження волі на строк від 3 до 5 років або позбавлення волі на строк від 2 до 5 років.

У 37-річної Наталії — матері загиблої дівчинки, всього п’ятеро дітей, яких вона народила від різних чоловіків. Старша, 16-річна дочка, живе окремо, зі своїм батьком. Загиблій Майї було 10 років, ще є 5-річна дівчинка від іншого тата і ще двоє малюків від нинішнього "глави родини", тобто, підозрюваного у вбивстві.

Про те, що чоловік б’є дружину і нерідну доньку (а, можливо, і інших діточок) сусіди не могли не знати. Точніше, знали. Бачили, як він пив в барі, чули крики в їхньому дворі. Але кожен, мабуть, вважав, що їх це не стосується. Ніхто не звернувся до місцевої влади, не подзвонив в соціальну службу. Втім, і журналістам телевізійних груп, які побували в селі після надзвичайної події, мало хто погоджувався розповідати про чужу сім’ю.

Але все ж знайшлися сусідки, які пояснили, що чоловік любив випити, пив практично щодня, після чого вдома відбувалися скандали. Однак поліцію ніхто до них не викликав. Найбільше діставалося саме Майї. Вона виконувала роботи по дому, прибирала у дворі, а ще старших дівчаток відправляли в магазин — за випивкою. І якщо продавці не відпускали дітям алкоголь, то знову ж таки, Майї діставалося від вітчима. За словами сусідки, Фіалки Яцко, дівчинка не раз тікала з дому від побоїв. У сюжеті телеканалу СТБ жінка згадує: "Там був стільчик зламаний, або щось на зразок нього, з цвяхами, він бив її по голові та по чому попало ...".

Сусідка розповіла журналістам, що вітчим бив пасербицю

Додзвонитися до місцевого навчального закладу, щоб дізнатися — чи були вчителі та директор школи в курсі, як живеться дома їхній учениці, не вдалося — нечисленні стаціонарні телефони не відповідали.

Але, виявляється, трагедії можна було уникнути. Рідний батько Майї якимось чином дізнався, що в новій сім’ї його колишньої дружини не все гаразд і спробував подбати про свою доньку цивілізованим шляхом.

"У нашій службі у справах дітей, яка відноситься до Сюртенскої територіальної громади, ця дитина та інші діти на обліку, як такі, що знаходяться в складних життєвих обставинах, не перебували, — пояснює "Телеграфу" начальник Служби у справах дітей Закарпатської ОДА Світлана Якімеліна. — Але біологічний батько цієї дівчинки звернувся в нашу службу 27 вересня і повідомив про неналежні умови утримання дочки його колишньою дружиною. Він написав заяву, хотів забрати дівчинку, але не встиг. Ми направили інформацію для перевірки в громаду, і в соцслужбу за місцем проживання дівчинки".

За словами Світлани Степанівни, батько дівчинки нині зареєстрований в Ужгороді, сім’я проживає в селі Паладь-Комарівці, а їх підрозділ — в центрі територіальної громади — селі Сюрте, тобто, все в різних населених пунктах.

Батько і соцслужби виявилися далеко від 10-річної дівчинки

Сільські соцпрацівники навідатися в проблемну сім’ю не встигли, запланувавши візит на робочий понеділок, а фатальним став вечір суботи. Якімеліна підкреслює, що з села "від кого-небудь з представників місцевої влади, депутата, на адресу ані служби у справах дітей Сюртенской террріторіальной громади, ані обласної — інформації не надходило".

Тепер п’ятирічну дівчинку тимчасово передали біологічної бабусі. Надалі буде вирішуватися — чи то її забере батько, якого зараз шукають, то чи батька позбавлятимуть батьківських прав і тоді дитина виявиться під опікою держави. Це будуть вирішувати місцеві органи. Ну а наймолодші діти в цей час перебувають з матір’ю в лікарні на обстеженні, але будуть також тимчасово поміщені в Будинок дитини. Як виявилося, того вечора Наталії також дісталося від кулаків чоловіка.

Під вартою — без можливості внесення застави

5 жовтня в Ужгородському районному суді чоловікові, підозрюваному в умисному вбивстві 10-річної дівчинки, обрали запобіжний захід. На період досудового розслідування фігуранта залишили під вартою без можливості внесення застави. За скоєне зловмиснику загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Черкасах взяли під варту бабусю покаліченого 7-річного хлопчика.