Уберечь не успели: 10-летнюю Майю отчим убил между обращением ее отца в соцслужбу и визитом соцработников

Несмотря на пьянство, скандалы и издевательства, семья с четырьмя детьми на учете как "неблагополучная" не состояла

Дети гибнут не только в ДТП, на дорогах или во время каких-то своих рискованных развлечений. Некоторых из них смерть находит в, казалось бы, самом безопасном месте – дома – и от рук близких или членов своей семьи, как это недавно произошло в городе Глухов на Сумщине.

Очередная трагедия произошла в небольшом селе Паладь-Комаровцы Сюртэнской сельской общины Ужгородского района Закарпатской области Украины. В воскресенье, 3 октября, утром в полицию по линии "102" поступило сообщение от 34-летнего гражданина, что накануне вечером он находился в нетрезвом состоянии и избил 10-летнюю приемную дочку. А утром обнаружил ее в кровати без признаков жизни.

Медики и следственно-оперативная группа, приехав на место происшествия, констатировали смерть девочки. В полиции сведения по данному факту внесли в Единый реестр досудебных расследований по п.2 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины, то есть умышленное убийство малолетнего ребенка. Подозреваемого в преступлении задержали и поместили в изолятор временного содержания.

Подозреваемый в убийстве приемной дочери задержан

Разбираясь в обстоятельствах происшедшего, правоохранители выяснили, что в тот момент дома находилась и мать девочки, однако никаких действий, чтобы уберечь дочку, спасти ее от издевательств и оказать ей своевременную помощь она не предприняла. Последнюю ночь несчастная провела с болью, в слезах, а мать оставалась в соседней комнате. И такое поведение женщины не останется безнаказанным — следователи открыли по данному факту еще одно уголовное производство по ч. 3 ст. 135 УК Украины (оставление в опасности, повлекшее смерть человека). Наказание по этой статье предусмотрено в виде ограничения свободы на срок от 3 до 5 лет или лишения свободы на срок от 2 до 5 лет.

У 37-летней Натальи — матери погибшей девочки, всего пятеро детей, которых она родила от разных мужчин. Старшая, 16-летняя дочь, живет отдельно, со своим отцом. Погибшей Майе было 10 лет, еще есть 5-летняя девочка от другого папы и еще двое малышей от нынешнего "главы семьи", то есть, подозреваемого в убийстве.

О том, что мужчина избивает жену и неродную дочь (а, возможно, и остальных детишек) соседи не могли не знать. Точнее, знали. Видели, как он пил в баре, слышали крики в их дворе. Но каждый, видимо, считал, что их это не касается. Никто не обратился к местной власти, не позвонил в социальную службу. Впрочем, и журналистам телевизионных групп, побывавших в селе после ЧП, мало кто соглашался рассказывать про чужую семью.

Но все же нашлись соседки, пояснившие, что мужчина любил выпить, пил практически ежедневно, после чего дома происходили скандалы. Однако полицию никто к ним не вызывал. Больше всех доставалось именно Майе. Она выполняла работы по дому, убирала во дворе, а еще старших девочек отправляли в магазин — за выпивкой. И если продавцы не отпускали детям алкоголь, то опять же, Майе доставалось от отчима. По словам соседки, Фиалки Яцко, девочка не раз убегала из дома от побоев. В сюжете телеканала СТБ женщина вспоминает: "Там был стульчик сломанный, или что-то вроде него, с гвоздями, он бил ее по голове и по чему попало…". https://www.facebook.com/viknaSTB/videos/828602947829787

Соседка рассказала журналистам, что отчим бил падчерицу

Дозвониться до местного учебного заведения, чтобы узнать – были ли учителя и директор школы в курсе, как живется дома ученице, не удалось – немногочисленные стационарные телефоны не отвечали.

Но, оказывается, трагедии можно было избежать. Родной отец Майи каким-то образом узнал, что в новой семье его бывшей жены не все благополучно и попытался позаботиться о своей дочке цивилизованным путем.

"В нашей службе по делам детей, которая относится к Сюртэнской территориальной общине, этот ребенок и другие дети на учете, как такие, что находятся в сложных жизненных обстоятельствах, не состояли, — поясняет "Телеграфу" начальник Службы по делам детей Закарпатской ОГА Светлана Якимелина. — Но биологический отец этой девочки обратился в нашу службу 27 сентября и сообщил про ненадлежащие условия содержания дочки его бывшей женой. Он написал заявление, хотел забрать девочку, но не успел. Мы направили информацию для проверки в громаду, и в соцслужбу по месту проживания девочки".

По словам Светланы Степановны, отец девочки в настоящее время зарегистрирован в Ужгороде, семья проживает в селе Паладь-Комаровцы, а их подразделение – в центре территориальной общины – селе Сюртэ, то есть, все в разных населенных пунктах.

Отец и соцслужбы оказались далеко от 10-летней девочки

Сельские соцработники наведаться в проблемную семью не успели, запланировав визит на рабочий понедельник, а роковым стал вечер субботы. Якимелина подчеркивает, что из села "от кого-нибудь из представителей местной власти, депутата, в адрес ни службы по делам детей Сюртэнской террриториальной общины, ни областной – информации не поступало".

Теперь пятилетнюю девочку временно передали биологической бабушке. В дальнейшем будет решаться – то ли ее заберет отец, которого в настоящее время ищут, то ли отца будут лишать родительских прав и тогда ребенок окажется на попечении государства. Это будут решать местные органы. Ну а самые младшие дети сейчас находятся с матерью в больнице на обследовании, но будут также временно помещены в Дом ребенка. Как оказалось, в тот вечер Наталье также досталось от кулаков мужа.

Под стражей - без возможности внесения залога

5 октября в Ужгородском районном суде мужчине, подозреваемому в умышленном убийстве 10-летней девочки, избрали меру пресечения. На период досудебного расследования фигуранта оставили под стражей без возможности внесения залога. За содеянное злоумышленнику грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Черкассах взяли под стражу бабушку искалеченного 7-летнего мальчика.