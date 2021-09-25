Мать орала матом и бросала ребенка на пол: скандал в киевском кафе дошел до полиции

Бариста, который работал в заведении, знакомый с родителями ребенка.

В одном из киевских кафе Оболонского района города, мать громко кричала на своего ребенка, которому менее одного года, и бросала малыша на пол.

Об этом в субботу, 25 сентября, на странице в Instagram сообщает одна из очевидиц инцидента, которая в тот день видела все собственными глазами.

По ее словам, разъяренная мать употребляла нецензурную лексику и жестокими методами пыталась успокоить маленького сына. Между тем, работники кафе никак не реагировали на происходящее.

Однако посетительница заведения, которая рассказала об инциденте, вызвала на место происшествия полицию. Несмотря на то, что правоохранители приехали довольно быстро, матери с ребенком уже не было.

Позже стало известно, что бариста заведения знает эту семью и отца ребенка. Он работает охранником в ЖК "Obolon Residences", который расположен в двух минутах ходьбы от кафе.

После того, как работники полиции поехали, бариста позвал мужчину и предупредил, что правоохранителям сообщили о ситуации, сложившейся в кафе.

На это отец ребенка начал просить не рассказывать полиции, что он все знает, ведь из-за этого может потерять работу. Однако без скандала не обошлось и теперь с матерью малыша будут разбираться правоохранители.

Очевидец события рассказала обо всем в сети

Ранее "Телеграф" сообщал, что 15 сентября в Сумской области отец забирал сына из детского сада и задушил его по дороге домой.