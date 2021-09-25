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Мати кричала матом і кидала дитину на підлогу: скандал в київському кафе дійшов до поліції

Автор
Іванка Гамчук
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Автор
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Киянка кричала на свою дитину та жорстоко подвродилася з нею у кафе Новина оновлена 25 вересня 2021, 18:36
Киянка кричала на свою дитину та жорстоко подвродилася з нею у кафе

Бариста, котрий працював у закладі, знайомий із батьками дитини.

В одному із київських кафе в Оболонського району міста, матір голосно кричала на свою дитину, котрій менше одного року, і кидала малюка на підлогу 

Про це в суботу, 25 вересня, на сторінці в Instagram повідомляє одна з очевидиць інциденту, котра того дня бачила все на власні очі.

За її словами, розлючена матір вживала нецензурну лексику і жорстокими методами намагалася заспокоїти маленького сина. Тим часом працівники кафе ніяк не реагували на те, що відбувається.

Проте відвідувачка закладу, яка розповіла про інцидент, викликала на місце події правоохоронців. Попри те, що вони приїхали досить швидко, матері з дитиною уже не було.

Пізніше стало відомо, що бариста закладу знає цю родину та батька дитини. Він працює охоронцем у  ЖК "Obolon Residences", який розташований за дві хвилини ходьби від кафе. 

Після того, як працівники поліції поїхали, бариста покликав чоловіка і попередив, що правоохоронцям повідомили про ситуацію, що склалася в кафе.

На це батько дитини почав прохати не розповідати поліції, що він все знає, адже через це може втратити роботу. Проте без скандалу таки не обійшлося і тепер з матірʼю малюка розбиратимуться правоохоронці.

Очевидиця події розповіла про все в мережі
Очевидиця події розповіла про все в мережі

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 15 вересня у Сумській області батько забирав сина із дитячого садочка і задушив його по дорозі додому.

Теги:
#Київ #Діти #Батьки #Жорстоке поводження
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