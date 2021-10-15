Рус

Били на дорозі і викручували вуха: під суд відправлять чотирьох копів за насильство над українцями

Автор
Олена Волкова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
55
Всім фігурантам кримінальних справ уже повідомили про підозри: копам загрожує до 8 років в’язниці Новина оновлена 15 жовтня 2021, 11:34
Всім фігурантам кримінальних справ уже повідомили про підозри: копам загрожує до 8 років в’язниці

Копи били людей кийками при свідках в холі райвідділу і після порушень ПДР на дорозі

Співробітники Держбюро розслідувань викрили одразу кілька поліцейських в Житомирській, Хмельницькій, Запорізькій і Київській областях, яких підозрюють в перевищенні службових повноважень.

Як розповіли в ДБР, в Хмельницькому вони почали розслідувати справу про побиття 41-річного українця, який постраждав в райвідділі місцевої поліції. Копа, який вступив в полеміку з затриманим за хуліганство чоловіком, підозрюють у побитті за допомогою гумового кийка в холі райвідділу. У чоловіка діагностували струс мозку і різні удари.

Побиття в холі райвідділу в Хмельницькому потрапило на камери
Побиття в холі райвідділу в Хмельницькому потрапило на камери

Тим часом в Запоріжжі копи безпідставно, як кажуть в ДБР, зупинили на вулиці жінку і чоловіка, наказали останньому роздягнутися, а після обшуку — били по голові, викручували вуха і пальці.

У Житомирі патрульний побив водія авто, якого зупинив за порушення ПДР. А в Київській області повідомили про підозру інспектору тактико-оперативного реагування патрульної поліції в Білій Церкві, якого також звинуватили в побитті водія.

За "перевищення влади і службових повноважень, що супроводжувалося насильством", всім перерахованим вище поліцейським загрожує від 3 до 8 років в’язниці.

Нагадаємо, в Полтавській області двох чоловіків, один з яких чинний поліцейський, підозрюють у зґвалтуванні вагітної жінки.

Теги:
#Побиття #Поліцейські #Київщина #Перевищення повноважень
Народний депутат України Антон Поляков
Політика
Лікувався або залежав? Чому в крові нардепа Полякова знайшли метадон
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Народний депутат України Антон Поляков
Лікувався або залежав? Чому в крові нардепа Полякова знайшли метадон
Дата публікації
Категорія
Штам "Дельта" провокує більш тяжкий перебіг хвороби
Лікар пояснив, чому "Дельта"-штам ковіду часто приводить до лікарні
Дата публікації
Категорія
Мінімальна пенсія буде 2600 гривень, але далеко не у всіх
Українським пенсіонерам знову підвищать пенсії — коли і чому
Дата публікації
Категорія
Активно хворіти продовжують не тільки діти, але і дорослі
Майже п’ять тисяч госпіталізованих за добу: свіжа статистика по COVID-19
Дата публікації
Категорія
Індонезія.
Екзотичні новорічні канікули — які країни відкривають кордони українцям