Били на дорозі і викручували вуха: під суд відправлять чотирьох копів за насильство над українцями

Копи били людей кийками при свідках в холі райвідділу і після порушень ПДР на дорозі

Співробітники Держбюро розслідувань викрили одразу кілька поліцейських в Житомирській, Хмельницькій, Запорізькій і Київській областях, яких підозрюють в перевищенні службових повноважень.

Як розповіли в ДБР, в Хмельницькому вони почали розслідувати справу про побиття 41-річного українця, який постраждав в райвідділі місцевої поліції. Копа, який вступив в полеміку з затриманим за хуліганство чоловіком, підозрюють у побитті за допомогою гумового кийка в холі райвідділу. У чоловіка діагностували струс мозку і різні удари.

Побиття в холі райвідділу в Хмельницькому потрапило на камери

Тим часом в Запоріжжі копи безпідставно, як кажуть в ДБР, зупинили на вулиці жінку і чоловіка, наказали останньому роздягнутися, а після обшуку — били по голові, викручували вуха і пальці.

У Житомирі патрульний побив водія авто, якого зупинив за порушення ПДР. А в Київській області повідомили про підозру інспектору тактико-оперативного реагування патрульної поліції в Білій Церкві, якого також звинуватили в побитті водія.

За "перевищення влади і службових повноважень, що супроводжувалося насильством", всім перерахованим вище поліцейським загрожує від 3 до 8 років в’язниці.

Нагадаємо, в Полтавській області двох чоловіків, один з яких чинний поліцейський, підозрюють у зґвалтуванні вагітної жінки.