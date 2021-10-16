Зниклого хлопця на Чернігівщині знайшли мертвим у лісосмузі (фото)

Молодий хлопець вважався зниклим без вісті.

У поліетилені під купою гілок — в Прилуцькому районі знайшли тіло хлопця, який зник 3 жовтня. Він помер від удару ножем. Підозрюваного затримали.

Про це повідомляє Нацполіція регіону.

Чоловікові був 21 рік. Про його зникнення повідомила мати 11 жовтня. Тіло знайшли в лісосмузі під Прилуками. У нанесенні смертельного ножового поранення запідозрили односелеця.

Тіло знайшли в заростях

23-річний затриманий розповів, що разом із загиблим вони відпочивали на природі і розпивали спиртні напої. Несподівано виник конфлікт, і чоловік взявся за ніж. Від удару в шию його 21-річний товариш загинув. Він загорнув труп в плівку і закидав гілками та сміттям, які знайшов поблизу.

Чоловіка, який зізнався у вбивстві, затримали і утримують в ізоляторі. Слідство триває, йому готуються оголосити підозру і обрати запобіжний захід. За вбивство він може сісти за ґрати на термін від семи до п’ятнадцяти років.

Раніше "Телеграф" писав, що в тому ж районі невідомі групою напали на місцевого депутата райради — він у лікарні.