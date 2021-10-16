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На депутата "Європейської солідарності" напали в Прилуках (фото)

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Галина Михайлова
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Автор
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Місце нападу.
Місце нападу.

Нападників було троє.

У Прилуках Чернігівської області побили і пограбували депутата районної ради Артема Бондаренко. Крім того, що він представляє партію "Європейська Солідарність" у райраді, 37-річний чоловік також викладає інформатику в загальноосвітній школі №2. В поліцію повідомили в п’ятницю.

Про це повідомляє сайт відомства.

Сам напад стався ввечері 14 жовтня. Депутат йшов поблизу від залізничного переїзду в районі військового містечка, коли на нього напали троє невідомих.

Бондаренко в центральній районній лікарні.

Артем Бондаренко дає свідчення поліції
Артем Бондаренко дає свідчення поліції

Сторінка партії в місті повідомляє, що йому зв’язали руки і просить свідків повідомити в поліцію.

Поліція відкрила кримінальну справу за грабіж із застосуванням насильства яке не є небезпечним для життя і здоров’я потерпілого (ч.2 ст. 186 КК України). Нападникам загрожує позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Чернігові попрощалися з померлим народним депутатом Антоном Поляковим. На похоронах стався інцидент між його ймовірною співмешканкою Анною Скороход і законною дружиною Галиною Поляковою.

Теги:
#Чернігівська область #Депутат #Прилуки #Європейська солідарність
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