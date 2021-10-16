Укр

На депутата "Европейской солидарности" напали в Прилуках (фото)

Автор
Галина Михайлова
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Автор
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Место нападения. Новость обновлена 16 октября 2021, 09:54
Место нападения.

Нападающих было трое.

В Прилуках Черниговской области избили и ограбили депутата районного совета Артема Бондаренко. Кроме того, что он представляет партию "Европейская Солидарность" в райсовете, 37-летний мужчина также преподает информатику в общеобразовательной школе №2. В полицию сообщили в пятницу.

Об этом сообщает сайт ведомства.

Само нападение произошло вечером 14 октября. Депутат шел поблизости от железнодорожного переезда в районе военного городка, когда на него напали трое неизвестных.

Бондаренко в центральной районной больнице.

Артем Бондаренко дает показания полиции
Артем Бондаренко дает показания полиции

Страница партии в городе сообщает, что ему связали руки и просит свидетелей сообщить в полицию.

Полиция открыла уголовное дело за грабеж с применением насилия не опасного для жизни и здоровья пострадавшего (ч.2 ст. 186 УК Украины). Нападавшим грозит лишение свободы на срок от четырех до шести лет.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Чернигове простились с умершим народным депутатом Антоном Поляковым. На похоронах произошел инцидент между его вероятной сожительницей Анной Скороход и законной женой Галиной Поляковой.

Теги:
#Черниговская область #Депутат #Прилуки #Европейская солидарность
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