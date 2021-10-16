На депутата "Европейской солидарности" напали в Прилуках (фото)
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Нападающих было трое.
В Прилуках Черниговской области избили и ограбили депутата районного совета Артема Бондаренко. Кроме того, что он представляет партию "Европейская Солидарность" в райсовете, 37-летний мужчина также преподает информатику в общеобразовательной школе №2. В полицию сообщили в пятницу.
Об этом сообщает сайт ведомства.
Само нападение произошло вечером 14 октября. Депутат шел поблизости от железнодорожного переезда в районе военного городка, когда на него напали трое неизвестных.
Бондаренко в центральной районной больнице.
Страница партии в городе сообщает, что ему связали руки и просит свидетелей сообщить в полицию.
Полиция открыла уголовное дело за грабеж с применением насилия не опасного для жизни и здоровья пострадавшего (ч.2 ст. 186 УК Украины). Нападавшим грозит лишение свободы на срок от четырех до шести лет.
Ранее "Телеграф" сообщал, что в Чернигове простились с умершим народным депутатом Антоном Поляковым. На похоронах произошел инцидент между его вероятной сожительницей Анной Скороход и законной женой Галиной Поляковой.
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