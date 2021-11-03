"Міс Рівненщина" обурила українців, обізвавши земляків алкашами та злиднями (відео)

Дівчина заявила, що на конкурси краси зазвичай йдуть, щоб знайти собі заможного чоловіка

Міс Рівненська область-2014 Катерина Крилова, також відома на теренах інстаграма як блогер Катя Маямі, в ефірі програми "Богиня шопінгу" телеканалу "ТЕТ" розповіла про вибір чоловіків у рідному місті.

Катя Маямі ділилася одкровеннями, поки їй підбирали вбрання в магазині. Згідно з умовами програми, кожна учасниця отримує 5 тис. гривень, щоб протягом 4-ї години встигнути купити одяг для іншої учасниці шоу.

За словами дівчини, у її рідному Рівному живуть лише алкаші, наркомани та злидні. Вона також розповіла, що зазвичай дівчата йдуть на конкурси краси з метою знайти собі заможного чоловіка.

Український телеведучий та блогер Євген Таллер звернув увагу на те, що дівчина і сама була учасницею конкурсу краси.

Зазначимо, Катерина Крилова у 2014 році здобула два титули в рамках обласного конкурсу краси: "Міс глядацьких симпатій" та "Міс Рівненська область".

Нагадаємо, переможниця конкурсу краси "Міс Україна 2021", 22-річна Олександра Яремчук розповіла, чому вирішила взяти участь у відборі.