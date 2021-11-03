Укр

"Мисс Ровенщина" возмутила украинцев, обозвав земляков алкашами и нищебродами (видео)

Автор
Татьяна Веремеева
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Автор
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Екатерина Крылова дала характеристику мужчинам в Ровно Новость обновлена 03 ноября 2021, 19:34
Екатерина Крылова дала характеристику мужчинам в Ровно

Девушка заявила, что на конкурсы красоты обычно идут, чтобы найти себе состоятельного мужчину

Мисс Ровенская область-2014 Екатерина Крылова, также известная на просторах инстаграма как блогер Катя Майами, в эфире программы "Богиня шопинга" телеканала "ТЕТ" рассказала о выборе мужчин в родном городе.

Катя Майами делилась откровениями пока ей подбирали наряд в магазине. Согласно условиям программы, каждая участница получает 5 тыс. гривен, чтобы в течение 4-х часов успеть купить одежду для другой участницы шоу.

По словам девушки, в ее родном Ровно живут только алкаши, наркоманы и нищеброды. Она также рассказала, что обычно девушки идут на конкурсы красоты с целью найти себе богатого мужчину.

Украинский телеведущий и блогер Евгений Таллер обратил внимание на то, что девушка и сама была участницей конкурса красоты.

Отметим, Екатерина Крылова в 2014 году получила два титула в рамках областного конкурса красоты: "Мисс зрительских симпатий" и "Мисс Ровенская область".

Напомним, победительница конкурса красоты "Мисс Украина 2021", 22-летняя Александра Яремчук рассказала, почему решила принять участие в отборе.

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