"Мисс Ровенщина" возмутила украинцев, обозвав земляков алкашами и нищебродами (видео)

Девушка заявила, что на конкурсы красоты обычно идут, чтобы найти себе состоятельного мужчину

Мисс Ровенская область-2014 Екатерина Крылова, также известная на просторах инстаграма как блогер Катя Майами, в эфире программы "Богиня шопинга" телеканала "ТЕТ" рассказала о выборе мужчин в родном городе.

Катя Майами делилась откровениями пока ей подбирали наряд в магазине. Согласно условиям программы, каждая участница получает 5 тыс. гривен, чтобы в течение 4-х часов успеть купить одежду для другой участницы шоу.

По словам девушки, в ее родном Ровно живут только алкаши, наркоманы и нищеброды. Она также рассказала, что обычно девушки идут на конкурсы красоты с целью найти себе богатого мужчину.

Украинский телеведущий и блогер Евгений Таллер обратил внимание на то, что девушка и сама была участницей конкурса красоты.

Отметим, Екатерина Крылова в 2014 году получила два титула в рамках областного конкурса красоты: "Мисс зрительских симпатий" и "Мисс Ровенская область".

Напомним, победительница конкурса красоты "Мисс Украина 2021", 22-летняя Александра Яремчук рассказала, почему решила принять участие в отборе.