Мисс Украина Александра Яремчук: "Я считаю себя красивой, но, как и у всех девушек, есть свои тараканы в голове"

Победительница 30-го Национального конкурса красоты "Мисс Украина 2021" призналась, как карантин повлиял на ее решение принять участие в отборе

На прошлой неделе в Киеве состоялся финал главного в стране конкурса красоты – "Мисс Украина 2021". Почетное звание получила 22-летняя Александра Яремчук, а это значит, что девушка будет представлять нашу страну на международном конкурсе "Мисс мира". Эксклюзивно для "Телеграфа" красавица рассказала об впечатлениях от победы, улаживании конкурса и планах на будущее.

- Вы родом из Винницкой области, да? А откуда именно?

– Я из города Калиновка.

– Часто бываете в родных краях?

- Когда я поступила в Киев, первые два года, наверное, каждую неделю приезжала на выходные к родителям. Со временем у меня появились здесь друзья, круг общения, и я приезжаю где-то 2-3 раза в месяц.

– Каким помните ваше детство? Из какой вы семьи?

– У меня было очень счастливое детство. Все лето проводила в деревне у бабушки с дедушкой. Родители у меня замечательные, обычные люди. Росла всегда в заботе и любви. Я один ребенок в семье, поэтому обо мне всегда заботились максимально.

Александра Яремчук в детстве

– Кем мечтали стать в детстве?

- Ой, кем я только не мечтала стать (смеется. – Авт.). И актрисой, и парикмахером, когда-то даже хотела иметь свой собственный салон красоты. Я любила делать всем прически – и гостям, и родителям, и друзьям.

В детстве Александра мечтала открыть салон красоты. Фото из архива героини

– Тогда можем говорить, что к красоте вас еще с детства тянуло. А когда начали путь в модельной сфере? Когда впервые закралась такая мысль или, может, кто-то посоветовал идти в модельную индустрию?

- У меня не было прямо такой цели – стать моделью. С детства я была очень худенькой. И мама, и учителя мне говорили, мол, взгляните на нее, модель-модель-модель. Но я никогда не думала об этом. Но когда приехала в Киев и поступила в университет (Киевский национальный экономический университет, специальность "Менеджмент бизнес-организации" — Авт.), решила попробовать пойти в модельное агентство. Это был первый курс. И так начались некоторые съемки, работала хостес. Но это было скорее как хобби, а не профессия.

– Считаете себя красивой?

- Я считаю себя красивой, но как и у всех девушек есть свои, можно так сказать, тараканы в голове (смеется. – Авт.). То есть какие-то маленькие комплексы, которые пытаюсь со временем развеивать.

Александра Яремчука. Фото из архива героини

- А за высокий рост или худощавость в школе не буллили?

– Нет, у меня был очень хороший класс, хорошие отношения со сверстниками. Учителя всегда говорили, что я очень худенькая, "будущая модель". Но у меня и родители такого худощавого телосложения, поэтому гены взяли свое.

– Читала, что вы занимались более 10 лет танцами. Что это за стиль?

– В 7 лет, когда я была в первом классе, бабушка отвела меня на народные танцы. В Калиновке есть ансамбль народного танца. С ним мы путешествовали, побывали в разных городах, в том числе за границей.

– Танцевальный опыт помог в дальнейшей модельной деятельности?

- Да, потому что танцы, на самом деле, это тяжело. Много репетиций, нужно общаться с коллективом, во всех поездках ты находишься без родителей и должен быть самостоятельным. Это очень сильно дисциплинирует.

С 7 лет Александра занималась танцами. Фото из архива героини

– Почему решили пойти на конкурс "Мисс Украина"?

– Я вообще не думала об этом конкурсе. Когда переехала в Киев, то главным для меня было получить высшее образование. В приоритете было мое развитие как личности. Хотя мне предлагали поучаствовать, писали кастинг-менеджеры около трех лет, но на тот момент мои цели немного отличались. Потому я отказывала. Но в этом году во время пандемии решила испытать свои силы.

– То есть это карантин вас подтолкнул?

- Да, потому что в период пандемии всех закрыли дома, я думала, чем заниматься, прошла одни курсы, другие… (смеется. – Авт.). И тут мне снова написал кастинг-менеджер. Я подумала, почему бы не попробовать себя — и подала анкету.

– Чего ожидали от конкурса? С какими трудностями столкнулись?

- Я даже не ожидала, что стану "Мисс Украина"! Подавала заявку, чтобы получить новые эмоции и знакомства, преодолеть свой страх сцены и публики. Я занималась танцами, но это всегда было в коллективе. А здесь – нужно показать свою личность. Думаю, даже было видно, что на сцене я очень стеснялась. Таким образом, планировала перейти определенный барьер и преодолеть страх публичности.

Победительница конкурса "Мисс Украина 2021" – Александра Яремчук. Фото из архива героини

- Главные черты, которые должны быть у победительницы "Мисс Украина", по вашему мнению?

- Доброжелательность, лидерство, доброе сердце, возможно любовь к животным. Я очень люблю животных и считаю, что это один из важнейших критериев для человека.

– Что лично для вас значит титул "Мисс Украина"?

- Новые возможности. Этот титул помогает реализовать себя, а с реализацией, возможно, придет помощь других. Ведь титул это не только о красоте, но и об уме, благотворительных поступках. И я считаю, что это серьезная ответственность и мотивация к самосовершенствованию.

– Что нужно для победы в этом конкурсе, как считаете? Достаточно ли только красоты?

- Красота – очень субъективная. Надо смотреть в комплексе, я считаю. Как девушка общается, какие у нее отношения с родителями, личные черты характера, учитывается ее благотворительный проект…

- О благотворительности – расскажите немного о вашем проекте.

– Мой благотворительный проект связан с городом Винница и направлен на улучшение условий в роддоме. Речь идет об установке кондиционеров для увлажнения, обогрева и охлаждения помещений, потому что роддом расположен в максимально жаркой зоне. Когда я поговорила с главврачом, то поняла – это актуальная проблема. Особенно во время пандемии. Так, в роддоме только два этажа для беременных женщин, один из которых заняли беременные женщины с ковидом. Потому всех, кто не переболел, переместили на один этаж. А там не очень хорошие условия. Мало воздуха, а сейчас еще и холодно, потому что отопительный сезон начинается только в конце октября. Я зашла и увидела, как женщины после родов сидят втроем в одной комнате, возле них мужчины в пуховых куртках, а им нужно быть в халатах. Это очень неудобные условия. Я за комфорт для женщины и здоровья ребенка. Хотелось бы продолжать реализовывать этот проект и в других городах. Когда я была в лагере (речь идет о лагере подготовки к финалу конкурса "Мисс Украина" – Авт.), то узнала о хороших идеях других девушек. Возможно, возьму на заметку одну из инициатив и буду развивать благотворительный проект вместе с той девушкой.

- Не могу не спросить о мнении, бытующем в обществе. Мол, на подобных мероприятиях всегда есть договоренности и можно купить корону. Как прокомментируете?

– Это такой стереотип, который возник, мне кажется, очень давно. Сейчас конкурс набрал такие масштабы, вышел на новый уровень. У нас 30-летие конкурса, новая корона за 3 миллиона долларов. Ну как девочка из маленького города, с обычными родителями, может купить себе корону? Это просто нонсенс. Все спрашивают, но у меня даже нет ответа на этот вопрос, потому что подобное просто невозможно.

- Если корону как приз вы будете хранить год, то 500 тысяч гривен – это вам. Куда планируете тратить эти деньги?

- В первую очередь – это мой благотворительный проект, который я буду развивать в этом году, непосредственно перед конкурсом "Мисс мира". Это одно из обязательных условий.

– Расскажите, как складывались отношения между участницами? Конфликты были?

– У нас были дружеские отношения. Конечно, на репетициях иногда могли поссориться. Вице-мисс Луиза сказала, что я – перфекционист. Как-то все не стояли ровно по линии, и я всех поправляла (улыбается. – Авт.). Но за ужинами у нас была дружеская атмосфера, мы обсуждали все моменты, смеялись, поддерживали друг друга и будем продолжать общаться с девушками. Лагерь нас сдружил.

Участницы "Мисс Украина 2021". Фото из архива А. Яремчук

- Не могу не задеть один скандальный момент. Организаторы говорили, что в начале отбора столкнулись с дефицитом конкурсанток, у которых была бы хорошая репутация. В частности, не были замешаны в эскорте. Как вы думаете, почему возникла такая проблема? Действительно ли много красивых женщин выбирает подобные способы заработка? Как вы к этому относитесь?

– Я никого не осуждаю, это выбор каждой девушки. Девушки, с которыми я общалась в лагере, все с хорошей репутацией, хорошей внешностью, никаких вмешательств там нет. А другие девушки, которые подавали заявку и не прошли по критериям… Ну, это их личная жизнь. Я никак их не осуждаю по поводу того, чем им зарабатывать, в какой сфере работать, как корректировать свою внешность.

- Уж если мы заговорили о натуральности, то как вы относитесь к вмешательствам во внешность? Обращались ли к специалистам?

– Конечно, нет. Я не обращалась, мне только 22 года, у меня своя естественная красота. Я не колола себе никакие инъекции, ни губы, ни скулы, ничего подобного не делала. Я скорее против этого. Но если у девушки есть какие-то комплексы, то возможно, почему бы нет. Никого не осуждаю, если это придаст больше уверенности в красоте. Это выбор каждого.

– А в Инстаграмме фотошопите снимки?

- Конечно, иногда фотошоплю (смеется. – Авт.). Это зависит от ракурса, света, одежды или прически. Даже от настроения. Мы девушки такие, что можем проснуться королевой, а на следующий день смотришь на себя и думаешь: "Боже, как ты вообще живешь в этом мире и нравишься людям?" (смеется. – Авт.).

Лагерь подготовки к финалу "Мисс Украина 2021". Фото из архива А. Яремчук

– Что или кто для вас является олицетворением женской красоты?

– В первую очередь, пример для меня – это моя мама. Я считаю, что женщина должна дарить любовь, нежность и семейный уют.

- Внешность королев красоты у нас всегда обсуждается, есть определенные стандарты красоты. Скажите, какие у вас параметры?

- Мой рост – 172 сантиметра. Параметры: 84-58-84.

- Вместе с тем, сейчас у нас меняется восприятие красоты. В сфере моды появляется больше моделей, далеких от ранее принятых канонов. Речь идет и о возрастных показателях, plus size, нестандартных параметрах и так далее. Как вы относитесь к этим тенденциям? Есть ли вероятность, на ваш взгляд, что стандарты конкурсов красоты могут когда-нибудь устареть и подобные конкурсы вообще исчезнут?

- Нужно понимать, что красота – очень субъективная вещь. Кому-то нравятся пышногрудые, кому-то худощавые… За тенденциями просто невозможно гнаться. Я считаю, что для девушки более важна ухоженность и внутренняя красота, должна быть наполненность как духовная, так и снаружи. А конкурсы, думаю, смогут сосуществовать рядом с происходящими изменениями.

– Поделитесь секретами вашей красоты. Как работаете над фигурой? Сколько времени вы уделяете спорту?

– Спорт всегда был в моей жизни. Я занималась танцами. Когда переехала в Киев, это был спортивный зал, теннис. Занимаюсь три раза в неделю. Но самое главное – любовь к себе, принятие своей красоты и личности. Конечно, очень важна ухоженность. Чистые волосы, чистая одежда, красивая улыбка и счастье, которое ты будешь излучать миру – люди это точно заметят.

Александра Яремчук: "Самое главное — любовь к себе и принятие своей красоты и личности". Фото из архива героини

- А насчет питания? В чем ограничиваете себя?

– На самом деле, я вообще себя не ограничиваю ни в чем. Только, может быть, алкоголь. Я не пью алкоголь. Но ограничивала себя в лагере. У нас там было правильное питание в течение 10 дней. И это очень отразилось на наших фигурах. Кто-то похудел, кто-то наоборот набрал. Это было просто правильное питание. Но мы знаем, что когда мы питаемся по графику, едим в определенное время утром, в обед и вечером – наш организм так настраивается, и метаболизм ускоряется.

– К сожалению, часто с модельной индустрией ассоциируется такая болезнь как анорексия. Сталкивались ли с подобным?

- Мне кажется, что сейчас девушки не прибегают к подобным средствам. Все хотят быть, прежде всего, здоровыми. Не нужно себе отказывать ни в чем. Просто следует заниматься спортом, следить за питанием, то есть питаться правильно, без фастфуда, и не нужно иметь вредных привычек, таких как алкоголь или курение.

– Вы окончили Киевский национальный экономический университет по специальности "Менеджмент бизнес-организаций". Работали по этой специальности или планируете?

– Я только в прошлом году окончила университет. Так как заканчивала в период пандемии, у меня не было возможности еще решить, чем могу заниматься дальше. В моих планах – поступить на магистратуру в Европу. Вероятно, продолжу обучение по этому же направлению.

- Есть ли у вас хобби? Чем занимаетесь в свободное время?

– Во время пандемии я проходила множество разных курсов. Одни из них – кулинарные. Я училась целый месяц в одной из известных школ Киева. Это было 5 дней в неделю с 10:00 до 18:00. Ходила туда, как на работу (улыбается. – Авт.). Это была очень классная и дружеская атмосфера, нас учили готовить, получила крутой опыт и много разной информации. Потом еще не знала, чем заняться, и нашла школу телевидения. Решила себя попробовать. Почему бы и нет? Я ведь немного боялась камер, решила поработать над своими страхами и прошла курсы телеведущих на карантине. Может быть, попробую себя в этой сфере в будущем.

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- Могу предположить, что вокруг вас много поклонников. Ваше сердце сейчас свободно или вы находитесь в отношениях?

- У меня не так много поклонников, потому что мое сердце занято уже несколько лет. Но о личной жизни я не говорю. По моему мнению, счастье любит тишину. Я никак не освещаю свои отношения ни в соцсетях, ни со знакомыми.

– А как ваш избранник отнесся к участию в "Мисс Украина"?

– Сначала он был скорее против конкурса. Наверное, боялся потерять меня, не знаю (смеется. – Авт.). Но когда рассказала поподробнее, то он мне доверился и, конечно, поддержал. И поддерживает, как и мои родители и друзья, до сих пор. Поддержка близких людей очень помогает, это самое главное для меня.

– Где и когда пройдет следующий этап конкурса?

– Масштабный финал конкурса красоты "Мисс мира" будет проходить 19 декабря в Пуэрто-Рико. Теперь я готовлюсь. Необходимо продумать номер для конкурса талантов, наряды, благотворительный проект. Целый месяц подготовки к конкурсу "Мисс мира" ждет меня уже в самом городе в Пуэрто-Рико.

– На какой результат надеетесь?

- Конечно, хотелось бы первое место (улыбается. – Авт.). Но практика показывает, что Украина входит только в топ-40 или топ-50. Будем стараться!

- Пусть вам везет в любом случае, будем болеть!

- Спасибо!