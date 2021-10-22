"Говорят гадости и не помогают": мисс Украина Вселенная Неплях резко высказалась об украинских девушках

Анна Неплях осудила украинок за отсутствие здоровой конкуренции.

Победительница конкурса красоты "Мисс Украина Вселенная 2021" днепрянка Анна Неплях попала в неприятную ситуацию на дороге — она пробила шину и не могла "допроситься" помощи от киевлян. А точнее от киевлянок.

Эта ситуация навела ее на мысль о том, что украинки не готовы помогать друг другу и помогать тем, кто нуждается в помощи.

На своей странице в Инстаграм Анна рассказала, что вечером она пробила шину на своем авто, и очень долго ждала такси. Так как она опаздывала на съемку, девушка решила попросить о помощи проезжающих.

Один мужчина все же помог Анне, и доставил Неплях на место съемки без опозданий. Девушка отметила, что он сделал это безвозмездно, хотя она и предлагала ему деньги за помощь.

Однако перед "ее спасителем" была еще одна девушка, которую Анна первой решила попросить о помощи. Однако та даже не открыла окно, чтобы узнать, что от нее нужно, и просто уехала.

"Это говорит о том, что девушки в нашей стране не готовы поддерживать друг друга и даже протянуть руку помощи, не говоря уже о том, чтобы наговаривать различные гадости, осквернять человека. От этого по-настоящему грустно" — говорит Анна, добавляя, что она очень хочет, чтобы это изменилось и чтобы конкуренция среди девушек была здоровой.

Напомним, что недавно Неплях захейтили за использование русского языка. Девушка объяснила, что родилась в русскоязычной семье, поэтому ей так удобнее. Этот ответ сразу же растиражировали российские СМИ.