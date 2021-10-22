"Кажуть гидоту і не допомагають": міс Україна Всесвіт Неплях різко висловилася про українських дівчат

Анна Неплях засудила українок за відсутність здорової конкуренції.

Переможниця конкурсу краси "Міс Україна Всесвіт 2021" дніпрянка Анна Неплях потрапила в неприємну ситуацію на дорозі — вона пробила шину і не могла "допроситися" допомоги від киян. А точніше від киянок.

Ця ситуація навела її на думку про те, що українки не готові допомагати одне одному і допомагати тим, хто потребує допомоги.

На своїй сторінці в Інстаграм Анна розповіла, що ввечері вона пробила шину на своєму авто, і дуже довго чекала таксі. Оскільки вона спізнювалася на зйомку, дівчина вирішила попросити про допомогу водіїїв, що проїжджали повз.

Один чоловік все ж допоміг Анні, і доставив Неплях на місце зйомки без запізнень. Дівчина зазначила, що він зробив це безоплатно, хоча вона і пропонувала йому гроші за допомогу.

Однак перед "її рятівником" була ще одна дівчина, яку Анна першою вирішила попросити про допомогу. Однак та навіть не відкрила вікно, щоб дізнатися, що від неї потрібно, і просто поїхала.

"Це говорить про те, що дівчата в нашій країні не готові підтримувати одна одну і навіть простягнути руку допомоги, не кажучи вже про те, щоб наговорювати різні гидоту, оскверняти людину. Від цього по-справжньому сумно" — каже Анна, додаючи, що вона дуже хоче, щоб це змінилося і щоб конкуренція серед дівчат була здоровою.

Нагадаємо, що недавно Неплях захейтили за використання російської мови. Дівчина пояснила, що народилася в російськомовній родині, тому їй так зручніше. Ця відповідь відразу ж розтиражували російські ЗМІ.