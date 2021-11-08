У Зеленського розповіли, яка область першою може вийти із "червоної" зони

Кількість госпіталізацій хворих на коронавірус в країні залишається на тому самому рівні протягом останніх двох тижнів — 34,5 тис. минулого тижня і 34,3 тис. — тижнем раніше

В Україні 17 областей залишаються у "червоній" зоні епідемічної небезпеки. Про це у понеділок, 8 листопада, заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час селекторної наради під головуванням президента Володимира Зеленського, повідомляє прес-служба глави держави.

За словами прем’єра, зараз покращення динаміки захворюваності фіксують у Херсонській області, завдяки чому регіон може першим вийти із "червоної" зони.

Водночас в уряді зазначають, що найскладніша ситуація зараз зберігається у Києві, де кількість нових випадків зараження коронавірусом постійно зростає.

Нагадаємо, починаючи з сьогоднішнього дня, 8 листопада, невакцинованих українців починають усувати від роботи. Зокрема, нові правила стосуються держслужбовців та співробітників навчальних закладів.

Напередодні, 7 листопада, у центрах масової вакцинації Києва вишиковувалися величезні черги, в яких мешканці столиці по кілька годин чекали, щоб отримати щеплення. Кореспондент "Телеграфа" поспілкувався з людьми в одній із таких черг біля Міжнародного виставкового центру. Там вдалося дізнатися, чому люди масово пішли робити щеплення та чому готові вистоювати по кілька годин у чергах.