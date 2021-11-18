В Україні прикордонникам дозволили використовувати вогнепальну зброю

Автор
Наталія Чебан
Дата публікації
Автор
7
Прикордонник зі зброєю Новина оновлена 18 листопада 2021, 16:22
Прикордонник зі зброєю

Рада ухвалила законопроект про застосування зброї особовим складом Держприкордонслужби.

Верховна Рада України підтримала законопроект №5232 щодо використання та застосування примусових заходів, бойової техніки і озброєння особовим складом Державної прикордонної служби.

"За" відповідний документ проголосували 271 нароних обранця. Про це йдеться на офіційному сайті ВРУ, оприлюдненому у четвер, 18 листопада.

Так, в рамках законопроекту дозволено використання вогнепальної зброї під час наявної загрози життю або здоров`ю військовослужбовцю або працівнику Держприкордонслужби. Також зброю можна застосувати в разі нападу на громадян, звільнення заручників або у випадку втечі небезпечного злочинця.

Крім цього, вогнепальна зброя застосовуватиметься у випадку зупинки транспортного засобу, при умові, що водій своїми діями створює загрозу для життя оточуючих або припинення польоту безпілотника, який незаконно перебуває на території прикордонної смуги тощо.

У рамках законопроекту також дозволяється використання наручників, шоломів, гумових або пластикових кийків, сльозогінних балончиків, а також засобів примусової зупинки транспортних засобів.

 У список дозволеної зброї також увійшли гранати, боєприпаси та малогабаритні вибухові пристрої.

Також ми писали, як прикордонник образив бійців ЗСУ і пошкодував про свій вчинок.

Теги:
#ВРУ #Законопроект #Зброя #Держприкордонслужба #Прикордонник #Держприкордонслужба України #Засідання ВР
Пожежа забрала життя чотирьох діточок
В регіонах
Батьки спали в сусідній кімнаті: як на Хмельниччині загинули одразу четверо дітей (фото)
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Пожежа забрала життя чотирьох діточок
Батьки спали в сусідній кімнаті: як на Хмельниччині загинули одразу четверо дітей (фото)
Дата публікації
Категорія
314 нардепів вирішили зняти законопроект із порядку денного голосування
Гучний "антиахметівський" законопроект 5600 поставили на паузу: відома можлива причина
Дата публікації
Категорія
Відомий блогер та публіцист активно підтримує Банкову
Сергій Лещенко: Коломойський потрапив у пастку, а Ахметов почав цькувати Зеленського з Єрмаком (відео)
Дата публікації
Категорія
На виплати щепленим, які анонсував Зеленський, може знадобитися близько 15 млрд грн
Рада зробила крок до видачі "Вовиної тисячі": на скільки українців вистачить грошей
Дата публікації
Категорія
З мосту – у холодний Дніпро
Патрульні вночі пірнули в Дніпро слідом за самовбивцею: "У воді ми бачили лише силует, що ворушить рукою" (відео)