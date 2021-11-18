В Україні прикордонникам дозволили використовувати вогнепальну зброю

Рада ухвалила законопроект про застосування зброї особовим складом Держприкордонслужби.

Верховна Рада України підтримала законопроект №5232 щодо використання та застосування примусових заходів, бойової техніки і озброєння особовим складом Державної прикордонної служби.

"За" відповідний документ проголосували 271 нароних обранця. Про це йдеться на офіційному сайті ВРУ, оприлюдненому у четвер, 18 листопада.

Так, в рамках законопроекту дозволено використання вогнепальної зброї під час наявної загрози життю або здоров`ю військовослужбовцю або працівнику Держприкордонслужби. Також зброю можна застосувати в разі нападу на громадян, звільнення заручників або у випадку втечі небезпечного злочинця.

Крім цього, вогнепальна зброя застосовуватиметься у випадку зупинки транспортного засобу, при умові, що водій своїми діями створює загрозу для життя оточуючих або припинення польоту безпілотника, який незаконно перебуває на території прикордонної смуги тощо.

У рамках законопроекту також дозволяється використання наручників, шоломів, гумових або пластикових кийків, сльозогінних балончиків, а також засобів примусової зупинки транспортних засобів.

У список дозволеної зброї також увійшли гранати, боєприпаси та малогабаритні вибухові пристрої.

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