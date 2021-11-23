На Миколаївщині до берега прибило човен з трупами: подробиці

За попередньою інформацією, у човні була ще одна людина, пошуки якої продовжуються

У понеділок, 22 листопада, до берега неподалік острова Березань прибило човен, у якому знаходилися тіла двох загиблих чоловіків.

Про це повідомляє прес-центр Головного управління ДСНС у Миколаївській області.

Інформація про моторошну знахідку надійшла на спецлінію "Служби порятунку" від чергового відділу прикордонної служби Очаків.

За наявною інформацією, яку рятувальники отримали від місцевого рибалки, чоловік помітив перевернутий алюмінієвий човен із трупами двох невідомих в акваторії Чорного моря. Також рибалка зазначив, що в човні, швидше за все, перебували троє людей.

Рятувальники, які прибули на виклик, за допомогою спецзасобів дістали тіла трагічно загиблих і доставили їх на берег.

Згодом вдалося встановити й анкетні дані чоловіків – це місцеві жителі 1949 та 1961 років народження.

Ще одна людина, яка в момент трагедії перебувала у човні, зараз розшукується.

Раніше ми писали, що на Миколаївщині мікроавтобус із пасажирами протаранив дві вантажівки — чотири людини загинули, семеро постраждали.