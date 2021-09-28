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На Миколаївщині мікроавтобус з пасажирами протаранив дві вантажівки - чотири особи загинули, сім постраждали (фото)

Автор
Анна Дворовенко
Дата публікації
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Автор
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ДТП за участю мікроавтобуса та двох вантажівок на Миколаївщині Новина оновлена 28 вересня 2021, 09:05
ДТП за участю мікроавтобуса та двох вантажівок на Миколаївщині

У числі загиблих 15-річний хлопець

На Миколаївщині сталася потрійна ДТП за участю мікроавтобуса, у якому перебували 11 осіб, та двох вантажівок. Жертвами трагічної аварії стали чотири особи, у їх числі підліток.

Про це ввечері у понеділок, 27 вересня, повідомила поліція Миколаївської області.

Дорожньо-транспортна пригода сталася поблизу села Широке близько 19:55 вечора. Мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter з 11 пасажирами в салоні протаранив вантажівку DAF та КАМАЗ із причепом.

Внаслідок зіткнення на місці загинув 66-річний водій мікроавтобуса та троє його пасажирів. У їх числі 15-річний підліток. Крім того, семеро пасажирів отримали (від 29 до 47 років) отримали травми різного ступеню тяжкості, їх забрала "швидка".

Водії вантажівок не потраждали.

Обставини та причини аварії зʼясовуються. Правоохоронці просять свідків аварії звернутися до поліції Миколаєва. Відкрито кримінальну справу за ч. 3 ст. 286 КК України.

На Миколаївщині у ДТП загинули чотири особи, у їх числі підліток
На Миколаївщині у ДТП загинули чотири особи, у їх числі підліток
На Миколаївщині у ДТП загинули чотири особи, у їх числі підліток
На Миколаївщині у ДТП загинули чотири особи, у їх числі підліток
На Миколаївщині у ДТП загинули чотири особи, у їх числі підліток
На Миколаївщині у ДТП загинули чотири особи, у їх числі підліток

Раніше "Телеграф" повідомляв, що під Києвом на "смертельному переході" на смерть збили чоловіка. Такі трагічні інциденти там трапляються не вперше.

Теги:
#Миколаївська область #Поліція #Потрійне ДТП
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