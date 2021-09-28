На Миколаївщині мікроавтобус з пасажирами протаранив дві вантажівки - чотири особи загинули, сім постраждали (фото)

У числі загиблих 15-річний хлопець

На Миколаївщині сталася потрійна ДТП за участю мікроавтобуса, у якому перебували 11 осіб, та двох вантажівок. Жертвами трагічної аварії стали чотири особи, у їх числі підліток.

Про це ввечері у понеділок, 27 вересня, повідомила поліція Миколаївської області.

Дорожньо-транспортна пригода сталася поблизу села Широке близько 19:55 вечора. Мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter з 11 пасажирами в салоні протаранив вантажівку DAF та КАМАЗ із причепом.

Внаслідок зіткнення на місці загинув 66-річний водій мікроавтобуса та троє його пасажирів. У їх числі 15-річний підліток. Крім того, семеро пасажирів отримали (від 29 до 47 років) отримали травми різного ступеню тяжкості, їх забрала "швидка".

Водії вантажівок не потраждали.

Обставини та причини аварії зʼясовуються. Правоохоронці просять свідків аварії звернутися до поліції Миколаєва. Відкрито кримінальну справу за ч. 3 ст. 286 КК України.

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