Під Києвом на "смертельному переході" знову збили людину (відео)

Від отриманих травм чоловік загинув на місці

Під Києвом у ніч на вівторок, 14 вересня, на Кільцевій дорозі на смерть збили пішохода, який переходив дорогу по "зебрі". Пішохідний перехід, де збили людину, називають смертельним.

Про це у Facebook повідомляє портал dtp.kiev.ua.

Зазначається, що смертельна аварія сталася на вулиці Миколи Трублаїні. Чоловік переходив дорогу по нерегульованому пішохідному переході, коли його зніс автомобіль. Від отриманих травм пішохід загинув.

На місці працювали правоохоронці, слідчо-оперативна група та медики. Судячи з опублікованих кадрів, рух Кільцевою дорогою був ускладнений.

Варто зазначити, що у мережі цей пішохідний перехід охрестили "смертельним", адже аварії з трагічними наслідками тут відбуваються дуже часто.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у Київській області за останній тиждень сталося три масштабних ДТП. Так, на трасі у напрямку Переяслава в аварію потрапили фура, легковик та два міроавтобуса з пасажирами. Внаслідок аварії рух трасою був паралізований. А на автошляху "Київ-Одеса" розбився автобус з хасидами-паломниками — загинув один чоловік. Також повідомлялося, що на Житомирській трасі мотоцикліст на великій швидкості влетів у фуру. Від отриманих травм чоловік загинув на місці.