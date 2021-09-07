На Київщині — масове ДТП з фурою, седаном і автобусами, через що копи звертаються до інших водіїв (фото)

Правоохоронці просять водіїв бути більш уважними і враховувати, що рух на трасі Н-08 ускладнений

На Київщині — на 30 км автодороги Н-08 Бориспіль-Маріуполь, у напрямку Переяслава — сталася масова ДТП, через яку на трасі утворився затор (дивись карту).

Місце аварії позначено на карті, в обох напрямках — пробки

Як повідомили патрульні Київської області, в аварію потрапили фура, легковик та два міроавтобуса з пасажирами. Копи кажуть, що є постраждалі, проте ні про кількість, ні про їх стан поки не повідомляється.

В аварії розбилися автобуси і седан

Патрульні попереджають інших водіїв, що рух на даній ділянці ускладнений в обох напрямках. На місці працюють слідчі, які відновлюють хід подій, які призвели до аварії.

Копи оформляють ДТП з фурою і ще 3 авто, рух утруднений

Раніше ми повідомляли, що в Києві у вівторок вранці в ДТП потрапив пасажирський мікроавтобус з Одеси, який віз пасажирів до столиці. В мережі пишуть, що водій міг заснути за кермом, в результаті чого врізався в стовп. Однак цю версію ще належить перевірити правоохоронцям.

Також ми писали про те, що в Житомирській області біля села Стрибожі на трасі "Київ-Чоп" на днях відбулася трагічна аварія пасажирського автобуса Neoplan та автовозу DAF.