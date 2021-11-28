У Маріуполі офіс Шарія "замінували" фалоімітатором: подробиці, фото

Подарункову коробку під дверима фісу знайшли працівники

У п`ятницю, 26 листопада, правоохоронці міста Маріуполь отримали повідомлення щодо виявлення підозрілого предмету у будівлі торгового центру "Україна". Представники усіх фахових спецслужб оперативно прибули за вказаним місцем, евакуювали людей та розпочали перевірку.

Як стало відомо виданню 0629, про подарункову коробку поліцейських сповістили працівники офісу партії Шарія, адже саме під дверима офісу була знайдена дивна подарункова коробка. Так, як ніхто зі співробітників на сюрпризи не очікував, запідозрили підступ, тож одразу зателефонували на спецлінію "102".

По приїзду вибухотехніки обережно розкрили підозрілу коробку, в якій замість бомби побачили секс-іграшку — фалоімітатор.

Фалоімітатор біля офісу Шарія

Що за жартівник міг підкинути такий подарунок поки що невідомо, але самі шарійці підозрюють у цьому своїх колег, які були виключені з лав партії.

Як пояснив у своєму коментарі виданню депутат Олександр Тук, після сесії він неодноразово отримував погрози від нардепа Расказова, який обіцяв влаштувати йому "веселе життя".

При цьому сам Расказов відзначив, що цікавий секс-атрибут до офісу міг принести будь-хто. А якби у нього виникла така ідея, то він презентував би "іграшку" особисто Шарію.

Подарунок від невідомого жартівника

Нагадаємо, як у Росії затримали депутата КПРФ, який на пляжі бази відпочинку у Владивостоці показував фалоімітатор 11-річному хлопчику та розповів дитині про призначення предмета.