Показував дитині секс-іграшки: у Росії затримали депутата КПРФ (відео)

Санкція статті – позбавлення волі на строк від 12 до 20 років.

У Владивостоці затримали депутата-комуніста Законодавчих зборів Приморського краю Артема Самсонова. Йому ставлять у провину дії сексуального характеру щодо неповнолітнього (до 14 років).

Про це повідомляє ТАРС.

Депутата затримали, коли вони з дружиною їхали до Уссурійська трасою на Хабаровськ. У нього вдома відбувається обшук. Відео розмістили місцеві телеграм-канали.

Причиною затримання та обшуку стали події дворічної давності. За версією слідчих, Самсонов показував фалоімітатор 11-річному хлопчику на пляжі бази відпочинку у Владивостоці. Також він розповів про призначення предмета. Слідком РФ повідомляє, що свідків та потерпілого допитали.

Саме фалоімітатор шукають правоохоронці у його квартирі, як повідомила член КПРФ Олена Пономарьова.

Окрім поліції біля квартири депутата зібралися його колеги по партії, журналісти та громадські діячі. Деякі з них, зокрема бізнесмен та власник мережі з продажу техніки Дмитро Алексєєв, вважають, що затримання може бути спричинене політичними причинами.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні створили базу педофілів.