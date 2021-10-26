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В Україні з’явилася база педофілів: скільки вже потрапили до "чорного списку"

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
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В Україні нарахували поки що 171 педофіла, проте цей список набагато довший Новина оновлена 26 жовтня 2021, 14:50
В Україні нарахували поки що 171 педофіла, проте цей список набагато довший

Навіть коли педофіл вийде на свободу, інформація про нього буде в базі довічно

В Україні створюють базу педофілів, куди на момент виходу новини входить уже 171 особа.

За словами заступника Міністра юстиції України Олени Висоцької, відповідний реєстр уже запустили, але наразі він працює у тестовому режимі та наповнюється злочинцями.

171 педофіл із реєстру — це злочинці, які вже відбувають покарання за знущання та зґвалтування дітей. Наразі правоохоронці продовжують вивчати справи засуджених за аналогічні злочини, щоб навіть після виходу на волю інформація про тяжкі злочини залишалася доступною.

За попередньою інформацією, реєстр буде відкритим лише частково: доступ матимуть правоохоронці.

Нагадаємо, російський режисер Ілля Білостоцький рік як "зник" з поля зору. Виявляється, весь цей час один із творців кіножурналу "Єралаш" перебував у СІЗО за звинуваченням у педофілії. Спочатку режисера звинувачували в розпусних діях щодо неповнолітніх, але пізніше звинувачення було більш жорстким. Тепер за "статеві зносини" з неповнолітнім Білостоцький може отримати строк у вигляді 10 років позбавлення волі.

Теги:
#Міністерство юстиції #База #Реєстр #Педофіл
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