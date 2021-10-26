В Украине появилась база педофилов: сколько уже попали в "черный список"

Даже когда педофил выйдет на свободу, информация о нем будет в базе пожизненно

В Украине создают базу педофилов, куда на момент выхода новости входит уже 171 человек.

По словам заместителя Министра юстиции Украины Елены Высоцкой, соответствующий реестр уже запустили, но пока он работает в тестовом режиме и наполняется преступниками.

171 педофил из реестра — это преступники, которые уже отбывают наказания за надругательства и изнасилование детей. Сейчас правоохранители продолжают изучать дела осужденных за аналогичные преступления, чтобы даже после выхода на свободу информация о тяжких преступлениях оставалась доступной.

По предварительной информации, реестр будет открытым лишь частично: доступ будут иметь сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, российский режиссер Илья Белостоцкий год как "пропал" из виду. Оказывается, все это время один из создателей киножурнала "Ералаш" находился в СИЗО по обвинению в педофилии. Сначала режиссера обвиняли в развратных действиях в отношении несовершеннолетних, но позже обвинение было ужесточено. Теперь за "половое сношение" с несовершеннолетним Белостоцкий может получить срок в виде 10 лет лишения свободы.