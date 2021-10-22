Режиссера "Ералаша" обвинили в педофилии: подробности
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Илья Белостоцкий уже год как находится под стражей.
Российский режиссер Илья Белостоцкий год как "пропал" из виду. Оказывается, все это время мужчина находился в СИЗО. Почему режиссер киножурнала "Ералаш" находится под стражей?
Что случилось с Ильей Белостоцким?
14 октября 2020 года Илья Белостоцкий был задержан по обвинению в педофилии. Сначала режиссера обвиняли в развратных действиях в отношении несовершеннолетних, но позже обвинение было ужесточено. Теперь за "половое сношение" с несовершеннолетним Белостоцкий может получить срок в виде 10 лет лишения свободы.
Также сообщается, что при обыске дома режиссера, у него была обнаружена "коллекция" детского порно — фото и видео с обнаженными детьми.
Отметим, что родственники Белостоцкого целый год скрывали его арест, объясняя "пропажу" тяжелой болезнью режиссера.
Реакция "Ералаша"
Так, как Илья Белостоцкий работал над детским киножурналом "Ералаш", не обошлось и без комментария их представителя. В "Ералаше" отметили, что также давно не видели Белостоцкого, вед он работал не только над киножурналом, а и над другими проектами. Пресс-служба "Ералаша" добавила, что работа Белостоцкого с детьми, как и любого другого режиссера всегда контролировалась.
Кто такой Илья Белостоцкий?
Илья Белостоцкий — является одним из постановщиков киножурнала "Ералаша", а также известен работой над авторскими шоу для детей: "Классный час" и "Последний писк".
Мужчина родился в Челябинске в 1973 году. В 1991-м поступил в медицинский институт, но спустя четыре года ушел из медицины и поступил в институт культуры и искусства на режиссуру. С 2004 года — член Гильдии кинорежиссеров России.
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