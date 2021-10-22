Режиссера "Ералаша" обвинили в педофилии: подробности

Илья Белостоцкий уже год как находится под стражей.

Российский режиссер Илья Белостоцкий год как "пропал" из виду. Оказывается, все это время мужчина находился в СИЗО. Почему режиссер киножурнала "Ералаш" находится под стражей?

Что случилось с Ильей Белостоцким?

14 октября 2020 года Илья Белостоцкий был задержан по обвинению в педофилии. Сначала режиссера обвиняли в развратных действиях в отношении несовершеннолетних, но позже обвинение было ужесточено. Теперь за "половое сношение" с несовершеннолетним Белостоцкий может получить срок в виде 10 лет лишения свободы.

Также сообщается, что при обыске дома режиссера, у него была обнаружена "коллекция" детского порно — фото и видео с обнаженными детьми.

Отметим, что родственники Белостоцкого целый год скрывали его арест, объясняя "пропажу" тяжелой болезнью режиссера.

Реакция "Ералаша"

Так, как Илья Белостоцкий работал над детским киножурналом "Ералаш", не обошлось и без комментария их представителя. В "Ералаше" отметили, что также давно не видели Белостоцкого, вед он работал не только над киножурналом, а и над другими проектами. Пресс-служба "Ералаша" добавила, что работа Белостоцкого с детьми, как и любого другого режиссера всегда контролировалась.

Кто такой Илья Белостоцкий?

Илья Белостоцкий — является одним из постановщиков киножурнала "Ералаша", а также известен работой над авторскими шоу для детей: "Классный час" и "Последний писк".

Мужчина родился в Челябинске в 1973 году. В 1991-м поступил в медицинский институт, но спустя четыре года ушел из медицины и поступил в институт культуры и искусства на режиссуру. С 2004 года — член Гильдии кинорежиссеров России.

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