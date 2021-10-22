Режисера "Єралашу" звинуватили в педофілії: подробиці

Ілля Білостоцький вже рік як перебуває під вартою.

Російський режисер Ілля Білостоцький рік як "пропав" з поля зору. Виявляється, весь цей час чоловік перебував у СІЗО. Чому режисер кіножурналу "Єралаш" знаходиться під вартою?

Що сталося з Іллею Білостоцьким?

14 жовтня 2020 року Ілля Білостоцький був затриманий за звинуваченням у педофілії. Спочатку режисера звинувачували в розпусних діях щодо неповнолітніх, але пізніше звинувачення було посилено. Тепер за "статеві зносини" з неповнолітнім Білостоцький може отримати термін у вигляді 10 років позбавлення волі.

Також повідомляється, що під час обшуку будинку режисера, у нього була виявлена "колекція" дитячого порно — фото і відео з оголеними дітьми.

Відзначимо, що родичі Білостоцького цілий рік приховували його арешт, пояснюючи "пропажу" важкою хворобою режисера.

Реакція "Єралашу"

Так, як Ілля Білостоцький працював над дитячим кіножурналом "Єралаш", не обійшлося і без коментаря їх представника. В "Єралаші" відзначили, що також давно не бачили Білостоцького, вед він працював не тільки над кіножурналом, а й над іншими проєктами. Пресслужба "Єралашу" додала, що робота Білостоцького з дітьми, як і будь-якого іншого режисера завжди контролювалася.

Хто такий Ілля Білостоцький?

Ілля Білостоцький — є одним з постановників кіножурналу "Єралашу", а також відомий роботою над авторськими шоу для дітей: "Виховна година" і "Останній писк".

Чоловік народився в Челябінську в 1973 році. У 1991-му вступив до медичного інституту, але через чотири роки пішов з медицини і вступив до інституту культури і мистецтва на режисуру. З 2004 року — член Гільдії кінорежисерів Росії.

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