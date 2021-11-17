Показывал ребенку секс-игрушки: в России задержали депутата КПРФ (видео)

Санкция статьи - лишение свободы на срок от 12 до 20 лет.

Во Владивостоке задержали депутата-коммуниста Законодательного собрания Приморского края Артема Самсонова. Ему вменяют действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего (до 14 лет).

Об этом сообщает ТАСС.

Депутата задержали, когда они с женой ехали в Уссурийск по трассе на Хабаровск. У него дома проходит обыск. Видео разместили местные Телеграм-каналы.

Причиной задержания и обыска стали события двухлетней давности. По версии следователей, Самсонов показывал фаллоимитатор 11-летнему мальчику на пляже базы отдыха во Владивостоке. Также он рассказал о предназначении предмета. Следком РФ сообщает, что свидетелей и потерпевшего допросили.

Именно фаллоимитатор ищут правоохранители в его квартире, как сообщила член КПРФ Елена Пономарёва.

Кроме полиции возле квартиры депутата собрались его коллеги по партии, журналисты и общественные деятели. Некоторые из них, в частности бизнесмен и владелец сети по продаже техники Дмитрий Алексеев, считают, что задержание может быть вызвано политическими причинами.

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине создали базу педофилов.