На Тузловських лиманах зацвіла незвична "біла бавовна" (фото)
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Астра солончакова розташувалася у вигляді "бавовняних плантацій" і створює прекрасний вид узбережжя
На березі солоного Тузлівського лиману, що у приморській частині Бессарабії, напередодні зими розквітли унікальні квіти Астри солончякової.
Зараз береги лиманів, які включені до списку Національних природних парків України, нагадують цілі плантації бавовни. Про це на своїй сторінці в соцмережі повідомив еколог Іван Русєв. Чоловік також опублікував кілька фотографій дивовижної рослини.
За його словами, унікальне цвітіння Астри солончякової, яку через незвичний вигляд в народі прозвали "білою бавовною", створюють незабутній вид узбережжя лиманних ландшафтів.
Відзначимо, що вказана рослина, яку бджолярі вважають прекрасним осіннім медоносом, росте на солоних територіях та мілководдях. Зазвичай цвіте вона в перші місяці літа, а ось ніжні білі бавовняні бутони, які надають узбережжям казковий вигляд, розпускає вже наприкінці осені — в листопаді.
Нагадаємо, як посеред Тарутинського степу на Одещині виявили відкісних мишей та унікальних найменших у Європі кажанів, які можуть поміститися в сірникову коробку.
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