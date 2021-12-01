На Тузловських лиманах зацвіла незвична "біла бавовна" (фото)

Астра солончакова розташувалася у вигляді "бавовняних плантацій" і створює прекрасний вид узбережжя

На березі солоного Тузлівського лиману, що у приморській частині Бессарабії, напередодні зими розквітли унікальні квіти Астри солончякової.

Зараз береги лиманів, які включені до списку Національних природних парків України, нагадують цілі плантації бавовни. Про це на своїй сторінці в соцмережі повідомив еколог Іван Русєв. Чоловік також опублікував кілька фотографій дивовижної рослини.

Як цвіте Астра солончякова

За його словами, унікальне цвітіння Астри солончякової, яку через незвичний вигляд в народі прозвали "білою бавовною", створюють незабутній вид узбережжя лиманних ландшафтів.

Казковий вигляд Тузлівського лиману

Відзначимо, що вказана рослина, яку бджолярі вважають прекрасним осіннім медоносом, росте на солоних територіях та мілководдях. Зазвичай цвіте вона в перші місяці літа, а ось ніжні білі бавовняні бутони, які надають узбережжям казковий вигляд, розпускає вже наприкінці осені — в листопаді.

"Біла бавовна" на березі Тузлівського лиману

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